Mangalicaszalonnával átmosott tequila, hurkás gyömbérsörös betyár csókja: manapság már alap, hogy Insta-kompatibilis legyen a koktél

A Vörösmarty tér tetején, ahova a város zaja már csak tompán szűrődik fel, élénk citrusillat mellett kristálypoharak és shakerek csilingelése tölti be a teret. Itt dolgozik Szurgyi László díjnyertes bartender, a St. Andrea Wine & Sky Bar bármenedzsere, aki klasszikus és egészen rendhagyó koktélokat is készít. A kezdet viszont egészen más volt.

Szurgyi László, a díjnyertes bartender koktélt készít / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vendéglátáshoz semmi közöm nem volt. Ács meg bútoripari technikus vagyok, de meguntam az otthonlétet – meséli nevetve. Egy barátjával írtak egy kamu önéletrajzot, amiben minden volt – még mixeriskola is –, és így került fel a siófoki Renegade Pubba.

A pohárleszedéstől a fine diningig jutott, és 2019-ben már az Aria Hotel High Note Skybarjában dolgozott, ahol először szembesült azzal, mit jelent a bárvilág felső szintje.

Ott láttam, hogyan dolgoznak igazi nagyvárosi profi bartenderek, és ott döntöttem el, hogy ezt komolyan veszem.

A váltás azonban nem volt egyszerű: újrakezdte a ranglétra aljáról, kávét főzött, szirupokat készített, poharakat törölgetett. „A bartending ma már összefonódott a gasztronómiával. Ugyanazokat a technológiákat használjuk, mint a fine dining konyhák – vákuumozás, sous-vide, savak, olajok, mérnöki precizitás.”

Az egyik kedvenc példája az úgynevezett Oleo Saccharum: a citrusok héját vákuum alá teszik savakkal, és a vákuum kiszívja belőlük a levegőt, az olaj pedig olyan ízt ad, amit főzéssel lehetetlen elérni. A bárban rendszeresen kísérleteznek új textúrákkal és arányokkal.

A kevesebb néha több – de az ital akkor jó, ha az ember nem tudja magában tartani a káromkodást. Na, akkor sikerült.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kísérletezés, Bloody Mary és álomból született italok, koktélok

Szurgyi László szerint egy jó ital nemcsak recept, hanem élmény. Nem akar feltalálni semmit, de mindig belecsempész valami apró dolgot, amitől bevésődik a koktél. A klasszikus Bloody Mary például nála már rég nem az, amit bárhol máshol kapunk:

Teszünk bele egy kevés sörhabot, egy csipet fahéjat, egy csepp Rosso vermuthot, saját készítésű zellersót és egy leheletnyi vegetát, tudom, tudom, de ez is magyar kultúra része. Azt szeretem, ha a vendég az első korty után felkapja a fejét.

A bartenderek laborjában néha szinte tudományos kísérletek zajlanak. Mesélte, egy korábbi munkahelyén egy lefedett üvegben például éjszakán át csöpög át a Negroni Milk Punch, amit tejen szűrnek át, hogy krémesebb textúrája legyen. De a „galaxisporos” áfonyaszörp – úgynevezett lüszter – is említendő, ami mozdításra fényes hullámokban kavarog: ez is reklám, mert a vendég lefotózza, és már kint is van a neten – mondja mosolyogva. Sok ötlete álmában születik: volt, hogy éjszaka felugrott, mert eszébe jutott egy ízkombináció. A felesége csak annyit mondott: ez már szakmai ártalom – jegyezte meg nevetve.