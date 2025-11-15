Szerbia borzasztó választás elé került, már csak napok, és elfogy az olaj – a Mol erősen figyel

Borzasztó harapófogóba került Szerbia, és egy kormánytag megfogalmazása szerint a történelem egyik legnehezebb döntését kell meghoznia. Napokkal ezelőtt még úgy tűnt, az orosz Gazprom csoport hajlandó megválni tulajdonától az egyetlen szerb finomítóban, a NIS-ben, hogy Szerbia ne essen az amerikai szankciók hatálya alá. Ez nem történt meg, az Egyesült Államok pedig ideiglenesen sem enged a szankciókból. Az amúgy is erős ellenzéki tűz alatt álló szerb kormány most vagy elkobozza a vállalatot, vagy vállalja a nyersolajhiányt.

„Nehéz döntések előtt állunk, hogy átvegyük-e a vállalatot és kártalanítsuk az orosz tulajdonosokat” – mondta szombaton a Bloomberg jelentése szerint Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter. A szerb kormány vasárnap tanácskozik Aleksandar Vucic elnökkel és a vállalat vezetőivel, hogy megvitassák a továbblépés lehetőségeit.

A következő napokban történelmünk egyik legnehezebb döntését kell meghoznunk

– fogalmazott súlyos szavakban a miniszter.

A tanácskozás kimenetele érintheti a magyar Molt is. A belgrádi NIN című hetilap csütörtökön arról írt – számolt be a Reuters –, hogy a Mol fontolgatja a Gazprom 11,3 százalékos részesedésének átvételét a NIS-ben. Az orosz csoporthoz tartozó Gazpromnyeftynek 44,9 százalékos pakettje van a finomítóban, a szerb kormánynak 29,9 százalék, a maradék kisrészvényeseknél és a vállalat alkalmazottainál van.

Az orosz tulajdonosok pár napja haladékért folyamodtak az amerikai pénzügyminisztérium illetékes ügynökségéhez, a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), amíg megpróbálják harmadik félre átruházni az irányítást. Kedvező válasz nem érkezett, az idő azonban telik és az olajtartályok ürülnek.

A finomító egy héten belül kifogyhat a kőolajból, miután az OFAC október 9-én bevezetett szankciói miatt megszűnt a szállítási útvonala a szomszédos Horvátországon keresztül – idézte fel a Bloomberg.

A NIS Gazprom-hozzájárulás nélküli átvétele drámai politikai fordulatot jelentene Szerbia számára, amelynek történelmi kapcsolatai szorosak Oroszországgal, és továbbra is tőle függ a gázellátásban.