Deviza
amerikai szankciók
Szerbia
NIS

Szerbia borzasztó választás elé került, már csak napok, és elfogy az olaj – a Mol erősen figyel

Magyarországot Orbán Viktor kormányfő fellépése révén felmentették az amerikai szankciók alól, Bulgária halasztást kapott, Romániában ég a talaj a lábuk alatt, és felszökött az üzemanyagár. Szerbia borzasztó választás elé került, és az ideje is elfogy: a finomítójában alig van olaj. „A napokban történelmünk egyik legnehezebb döntését kell meghoznunk” – jelentette ki az ország energiaminisztere.
Pető Sándor
2025.11.15., 17:24

Borzasztó harapófogóba került Szerbia, és egy kormánytag megfogalmazása szerint a történelem egyik legnehezebb döntését kell meghoznia. Napokkal ezelőtt még úgy tűnt, az orosz Gazprom csoport hajlandó megválni tulajdonától az egyetlen szerb finomítóban, a NIS-ben, hogy Szerbia ne essen az amerikai szankciók hatálya alá. Ez nem történt meg, az Egyesült Államok pedig ideiglenesen sem enged a szankciókból. Az amúgy is erős ellenzéki tűz alatt álló szerb kormány most vagy elkobozza a vállalatot, vagy vállalja a nyersolajhiányt. 

Szankciók Szerbia ellen: az energaminiszter megelőlegezte a történelmi döntést, és az oroszok belátását kérte

„Nehéz döntések előtt állunk, hogy átvegyük-e a vállalatot és kártalanítsuk az orosz tulajdonosokat” – mondta szombaton a Bloomberg jelentése szerint Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter. A szerb kormány vasárnap tanácskozik Aleksandar Vucic elnökkel és a vállalat vezetőivel, hogy megvitassák a továbblépés lehetőségeit.

A következő napokban történelmünk egyik legnehezebb döntését kell meghoznunk

– fogalmazott súlyos szavakban a miniszter.

A tanácskozás kimenetele érintheti a magyar Molt is. A belgrádi NIN című hetilap csütörtökön arról írt – számolt be a Reuters –, hogy a Mol fontolgatja a Gazprom 11,3 százalékos részesedésének átvételét a NIS-ben. Az orosz csoporthoz tartozó Gazpromnyeftynek 44,9 százalékos pakettje van a finomítóban, a szerb kormánynak 29,9 százalék, a maradék kisrészvényeseknél és a vállalat alkalmazottainál van.

Az orosz tulajdonosok pár napja haladékért folyamodtak az amerikai pénzügyminisztérium illetékes ügynökségéhez, a  Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), amíg megpróbálják harmadik félre átruházni az irányítást. Kedvező válasz nem érkezett, az idő azonban telik és az olajtartályok ürülnek. 

A finomító egy héten belül kifogyhat a kőolajból, miután az OFAC október 9-én bevezetett szankciói miatt megszűnt a szállítási útvonala a szomszédos Horvátországon keresztül – idézte fel a Bloomberg.

Szankciók Szerbia ellen: tényleg történelmi fordulat következhet, Belgrád az oroszok belátását kéri

A NIS Gazprom-hozzájárulás nélküli átvétele drámai politikai fordulatot jelentene Szerbia számára, amelynek történelmi kapcsolatai szorosak Oroszországgal, és továbbra is tőle függ a gázellátásban. 

Fotó: AFP

A washingtoni lépés része annak az amerikai szankciós hullámnak, amely Oroszország energiaágazatát célozza. A múlt hónapban a Gazprom és a Rosznyefty is felkerült arra a listára, amelyen már szerepelt a Gazpromnyefty és a Szurgutnyeftyegaz is. Ez a Trump-kormányzat azon törekvésének része, hogy nyomást gyakoroljon Oroszországra az ukrajnai háborúval kapcsolatos béketárgyalások érdekében.

Vucic arra kérte az orosz részvényeseket, hogy inkább adják el a részesedésüket, minthogy Szerbiát nemzeti kisajátításba kényszerítsék.

Ez politikai háború, geopolitikai háború, és nekünk, mint kis országnak, most magas árat kellene fizetnünk… Remélem, orosz barátaink megértik a helyzet súlyosságát, és segítenek nekünk túljutni rajta

– mondta Djedovic Handanovic, ezzel tulajdonképpen megelőlegezve a döntés irányát.

 

