Bővült a hungarikumok köre, egyes nemzeti értékeink azonban végveszélybe kerülhetnek

Nagy István agrárminiszter a napokban bejelentette, hogy a Hungarikum Bizottság döntése szerint két új érték került be a Hungarikumok Gyűjteményébe: a magyar nyereg és a Pető-módszeren alapuló konduktív pedagógiai rendszer. Emellett a Magyar Értéktár is több új tétellel bővült – számolt be róla az Origo.

Nagy István agrárminiszter ismerteti a Hungarikum Bizottság döntéseit / Fotó: Fekete István

Újabb nemzeti értékek nyertek hivatalos elismerést

A Hungarikumok Gyűjteményébe került a Pető András orvos-gyógypedagógus által megalapozott konduktív pedagógiai módszer, melyet magyar szakemberek dolgoztak ki, és használnak a mai napig világszerte. Konduktor képesítés csak Magyarországon szerezhető, része a köznevelésnek és a közegészségügynek, a rászorulók a szolgáltatást az állami szociális rendszer keretében, támogatással vehetik igénybe. 2014 óta a határon túli magyarság számára is elérhető a szolgáltatás.

Hungarikum lett a keleti típusba tartozó magyar nyereg is, amelyet a török elleni harcokban is hatékonyan használt a könnyűlovasság.

A Kárpát-medencében történt megtelepedésünket követően bizonyos fejlődésen ment át, tiszafüredi változata parasztságunk köznapi életében és ünnepi alkalmaiban is megbecsülés tárgya volt.

A Magyar Értéktár a Magyarország tortája versennyel bővült, amelyet már 18. éve rendez meg a Magyar Cukrász Ipartestület. A tradicionálisan magyar alapanyagokból készült tortát államalapításunk ünnepén, minden év augusztus 20-án mutatják be országszerte a cukrászdák.

A Bükki ősemberbarlang is a Magyar Értéktárba került, régészeti leletei arról tanúskodnak, hogy a történelem előtti idők óta meghatározó az innovatív ember jelenléte a Bükk térségében. Már az őskorban is kiemelkedett iparával, a babérlevél alakú kőeszköz készítési technikájával önálló kultúrát képviselve.

A Magyar Értéktárba egy botanikus kert is bekerült: az 1800-as években alakult Szarvasi Arborétum 82 hektáros területével az ország legnagyobb dendrológiai gyűjteménye, a hazai növényi génvagyon őrzője, országos természetvédelmi jelentőségű kert. Itt található a hazánkban egyedülálló, a kert szimbólumának tekinthető idős hegyi mamutfenyő.