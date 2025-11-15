Fico úgy megleckéztette az Ukrajnát támogató feketepólós diákokat, hogy ezt örökre megemlegetik

Mielőtt a magyar kormányfő Orbán Viktor a győri első háborúellenes gyűlésen szólalt fel, szlovák kollégája sem tétlenkedett. Robert Fico a poprádi járási hivatalban tartott beszédében kijelentette, hogy az Európai Unió 140 millió eurót biztosít az ukrajnai háború folytatására, aztán pedig emlékezetes dolog történt, amit valószínűleg sokáig fognak emlegetni —adta hírül az osztrák Kronen Zeitung.

Robert Fico szavai elégedetlenséget váltottak ki a jelen lévő diákokból. / Fotó: AFP

Robert Fico szavai nyugtalanná tették a közönséget

Az Ukrajnáról szóló szavak némi nyugtalanságot és morgolódást váltottak ki a teremben, mire a miniszterelnök azt reagálta: "ha azt hiszitek, hogy ilyen hősök vagytok a fekete pólóitokban, és ennyire támogatjátok ezt a háborút, akkor menjetek és harcoljatok ott". Körülbelül 30 diák felállt és elhagyta a termet. Néhányan közülük az ukrán zászlót tartották a magasba. Az esetről videófelvétel is készült.

Today, high school students in Poprad, Slovakia, walked out on Prime Minister Robert Fico ringing their keys as a nod to the Velvet Revolution.



So proud of my high school ♥️♥️♥️



Video: Denník N pic.twitter.com/CMwjFLl4uF — Samo Marec (@SamoMarec) November 14, 2025

Szlovákia makacsul ragaszkodik álláspontjához, nem enged a brüsszeli nyomásnak

Arrogancia, hazaszeretet vagy valami más?

A Dennik beszámolója szerint Fico kijelentette, hogy az Európai Unió 140 milliárd eurót tervez adni Ukrajnának a „háború folytatására”, erre moraj hallatszott a teremben. Majd közölte,

ha ilyen nagy hősök vagytok ezekben a fekete pólókban, és ennyire a háború mellett vagytok, akkor menjetek oda.

A Paraméter szerint az eseményen a miniszterelnök tanácsadója Erik Kalinak, a kormányhivatal vezetője, Juraj Gedra, és Richard Glück a Smer képviselője is jelen volt. Elmondásuk szerint az előadás nem politikai jellegű volt és a fiatalok kérdéseket tehettek fel a miniszterelnöknek.

Egy diák arra panaszkodott, hogy Fico agresszív és arrogáns volt. Fico a külpolitikáról akart beszélni a jövő fiatal szavazóival. „Robert Fico agresszív és arrogáns volt velünk szemben” – mondta a 19 éves Sarah egy műsorszolgáltatónak.

Fico úgy viselkedett, mint egy diktátor. A diákok megmutatták neki, hogy nem félnek tőle

– írta a legerősebb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia egy közleményben.

A diákok Fico szavainak tartalmát nem vitatták. Nem is tehették, hiszen elhagyták a fórumot.