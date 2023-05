Jó ütemben folynak a tavaszi szántóföldi munkálatok, rövidesen végeznek a gazdák a vetéssel. A kedvező téli és tavaszi időjárásnak, valamint az utóbbi hetekben lehulló csapadéknak köszönhetően várhatóan az őszi vetésű növények jó termésátlagával számolhatnak a hazai gazdák – közölte az Agrárminisztérium vasárnap az MTI-vel.

Fotó: Katona Tibor / Zalai Hírlap

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentése alapján a tavaszi árpa, a magborsó, a zab és a cukorrépa vetése már befejeződött, a napraforgó-vetőmagból is kevés van már a zsákokban, míg a kukoricából a tervezett terület 97, burgonyából pedig a 93 százalékát vetették már be. A szója vetése is jelentősen előrehaladt az előző héthez képest, és már elérte a 90 százalékos készültséget.

A tájékoztatás szerint a teljes, 2,1 millió hektáros tavaszi vetésterület lényegében megfelel a korábbi évek nagyságrendjének, a vetésterületen belül azonban eltolódás tapasztalható: a korábbi évek átlagához képest a gazdálkodók által az idei évre tervezett napraforgóvetések 714 ezer hektáros területe nagyobb, a kukorica vetési szándékában jelzett 871 ezer hektárnyi vetésterülete pedig kevesebb az előző évekhez viszonyítva.

A napraforgó kukoricával szembeni térnyerése mögött a piaci folyamatok és a tavalyi aszályos év miatti, az átlagosnál alacsonyabb kukorica-termésátlag áll. A kisebb kultúrák közül kiemelendő a szója 67,4 ezer, a cukorrépa 13 ezer, a burgonya közel 6700 hektáros területe.

Az elvetett állományok állapota kielégítő, az ilyenkor szokásoshoz képest hűvösebb idő azonban egyes helyeken nyomot hagyott a vetéseken. A csapadékos időjárás miatt a gombás betegségek elleni védekezés jelenleg kiemelt fontosságú. A téli és tavaszi időjárás az ősszel elvetett búzára, árpára és repcére nézve is kedvező. Ha a betakarításig hátralévő időszakban nem lesz extrém az időjárás, az őszi vetésű gabonáknál megfelelő termés várható – írta a szaktárca.