Az Európai Ügyészség (EPPO) az olasz pénzügyőrök segítségével foglalt le 713 377 eurót az olaszországi Palermóban. A gyanú szerint a hét gyanúsított és cégeik hamis közokiratokkal és csalással jutottak hozzá nemzeti és uniós forrásokhoz, amelyek célja az ökológiai gazdálkodásra történő átállás finanszírozása lett volna.

Fotó: Shutterstock

A nemzeti és uniós költségvetésben okozott károk behajtása érdekében a pénzügyőrök az EPPO nevében lefoglalták a nyomozás alatt álló gyanúsítottak ingatlanait és bankszámláit. Az európai uniós források a 2014–2020-as vidékfejlesztési program (RDP) keretében voltak elérhetők – írta közleményében az Európai Ügyészség.

A gyanúsítottak feltehetően hamis igazolásokat mutattak be a vissza nem térítendő támogatások megszerzése érdekében. Olyan iratokat mutattak be a pénzt kifizető ügynökségnek, amelyekben hamisan állították, hogy a tagok között nem volt büntetett előéletű, nem volt függőben lévő adótartozásuk. Emellett a tevékenységük minősítésére szolgáló egészségügyi osztályzatokat is meghamisították.

A vagyonlefoglalást az olasz catanzarói bíróság rendelte el 2023. május 5-én.