Megtörte a nyúlhústermelés hazai növekedését az orosz–ukrán háború nyomán kialakult nehéz gazdasági helyzet – erre világít rá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Nyúl Terméktanács piaci körképe is. Eszerint az ágazat 2022-ben figyelemre méltó eredményt ért el, 2023-ban viszont a vártnál is nagyobb volt a visszaesés. A jelenség nemcsak nálunk figyelhető meg, a nyúlágazat Nyugat-Európában is válságba került. Miközben itthon 20 százalékos termeléscsökkenésről beszélhetünk az első fél év adatait vizsgálva, a francia, spanyol és az olasz nyúltenyésztők 30 százalékos visszaesésről adtak számot.

Az orosz–ukrán háború törte meg a hazai nyúlágazat növekedését.

Fotó: Shutterstock

Ezek alapján tehát a válság nemcsak nehézségeket hozott a hazai nyúltartóknak, hanem egyben lehetőséget is:

A nyugat-európai termelés csökkenésével keletkező vágónyúlhiányt a szükséges fejlesztéseket követően a magyar nyúlágazat pótolhatja

– áll a NAK és a terméktanács közleményében.

Magyarországon hat tenyésztőszervezet biztosítja a genetikai alapot, és több mint ötven nagyüzemi nyúltelep foglalkozik nyúltenyésztéssel, tavaly összesen 10 335 tonna élő nyulat bocsátottak ki. A vágóüzemek szinte teljes egészében hazai előállítású, magyar nyulat dolgoznak fel, a két nagy vágóhíd az összes magyarországi termelés 99 százalékát adja.

Bár a nyúlhús kiváló fehérjeforrás, a magyarok körében sajnos nem elterjedt a fogyasztása, a hazai nyúlágazat ezért jelentősen exportorientált.

Emiatt – az európai uniós előírások mellett – a termelőknek teljesíteniük kell a külföldi vevők sokszor az uniósnál is szigorúbb elvárásait. A közlemény szerint a magyar nyúltenyésztők és -feldolgozók ezeket az akadályokat is sikerrel veszik, hatékonyak a fenntarthatóság és az állatjólét területén. A NAK, a terméktanács és az Agrármarketing Centrum évek óta közösen folytatja országos népszerűsítő kampányát.

A termelési költségek ugrásszerű emelkedése, az orosz–ukrán háború nyomán kialakult infláció mellett a világszinten is egyre nagyobb méreteket öltő, úgynevezett RHD-járvány okozta kihívással is szembe kellett nézniük a nyúltenyésztőknek.

A nyúlhús könnyen emészthető, zsírszegény, egészséges és ízletes fehér hús, semmilyen allergén anyagot nem tartalmaz, a húsfélék között a legmagasabb a fehérjetartalma – áll a közleményben. Kedvező táplálkozás-élettani hatásai miatt

a diétás étrenden élők,

a kisgyermekek és

az idősek számára is ajánlott alapanyag, de

számos bébiételgyártó is beemelte a kínálatába, a csecsemőknek már négy hónapos kortól ajánlott a nyúlhús fogyasztása.