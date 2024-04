Megjelentek az egységes kérelmek benyújtásához szükséges jogszabályok. A gazdálkodók 2024. április 10. és 2024. június 10. között 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímre nyújthatják be kérelmeiket – közölte az Agrárminisztérium. Ezzel hivatalosan is elindul az új közagrárpolitika végrehajtásának második éve, amikor a 2023-ban megismert támogatási jogcímekre nyújthatják be kérelmeiket a gazdálkodók.

Lesz elég idő a támogatások igénylésére / Fotó: Makovics Kornél / Mediaworks

Tavaly egyébként agrártámogatási rekord született: több mint 1400 milliárd forint támogatást kaptak az agrártermelők és az élelmiszer-feldolgozók, de ez az összeg nem mind az egységes kérelmek utáni kifizetésekből adódott. A június 10-i az a határidő, ameddig szankciómentesen lehet beadni a kérelmeket, így idén a tavalyinál tíz nappal több idő áll rendelkezésre a kérelmek elkészítésére és beküldésére. A 2024. évi egységes kérelemben

a termelők 44 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcím után tudnak támogatást igényelni, kifizetési kérelmet benyújtani, illetve ezekkel kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

A KAP Stratégiai terv módosításából eredő, valamint az új támogatási időszak első évének tapasztalatai alapján módosított új szabályok tartalmát a gazdálkodók az elmúlt hónapokban kiadványokból, szakmai anyagokból és tájékoztató fórumokon már megismerhették. A részletszabályokat tartalmazó végrehajtási rendeletek a társadalmi egyeztetést követően a Magyar Közlönyben jelentek meg.

A tárca közleménye szerint

a gazdák,

az őket segítő falugazdászok,

a szaktanácsadók és

más közreműködők felkészítése idén is lezajlott,

ugyanakkor a képzések és fórumok folytatódnak. Érdemes rendszeresen felkeresni a KAP Stratégia Terv ismertetését és a végrehajtással kapcsolatos tájékoztatást szolgáló tematikus honlapot is, de az agrárkamara, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is folyamatosan tájékoztatja az érintetteket.