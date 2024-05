Zöldség-gyümölcs: egyre kevesebbet pazarlunk

A nehézségek ellenére tavaly is növekedési pályán maradt az 500 szentesi zöldségtermelőt tömörítő DélKerTÉSZ. A főként paradicsomot és paprikát termesztő szövetkezeti tagok 2023-ban 63 ezer tonna zöldséget értékesítettek, ami 25 százalékos, 10 ezer tonnás növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A frisspiaci termékekből, vagyis paprikából és paradicsomból 28,5 ezer tonnát adtak el. Ennek éppen a fele egyébként paprikaféle, 46 százaléka paradicsom, a többi pedig többek között uborka vagy káposztaféle volt. A zöldség-gyümölcs értékesítéséből származó árbevétel majdnem 22 milliárd forintra rúgott 2023-ban, ez éves szinten 4 milliárd forintos növekedés – mondta Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke.

Az üvegházakban biztonságos a zöldség-gyümölcs termesztése / Fotó: DélKerTÉSZ

Az elnök a kilátásokról elmondta: a jelenlegi gazdasági helyzet miatt egész Európában jellemző, hogy még tudatosabbá váltak a fogyasztók, és elkezdtek spórolni, meggondolják, hogy mit vesznek meg, nem pazarolnak és nem vásárolnak felesleget. Ez már a magyarokra is jellemző – tette hozzá.

A vásárlók továbbra is árérzékenyek, így az eddiginél is erőteljesebb az a trend, hogy az akciók tudnak lényeges elmozdulást hozni a fogyasztásban.

Nagypéter Sándor szerint ezért most kiemelten fontos, hogy a magyar termékek, így a szentesi zöldségek minél több áruházláncnál elérhetők legyenek, és a lehető legjobb áron tudják a tagok termékeit pozicionálni. Annak érdekében, hogy minél több fogyasztót elérjenek, a DélKerTÉSZ júniusban webshopot indít, és idén egy szentesi mintaboltot is nyit, ugyanis a fogyasztók egyre inkább igénylik a közvetlen értékesítést is.

Tavaly a DélKerTÉSZ-nél egyébként a mennyiségi csökkenés ellenére a belföldi áruházi értékesítés növekedett.

Öt országos hálózattal rendelkező boltláncnak 11,5 milliárd forint értékben adott el zöldségeket a szövetkezet, ami 1,5 milliárd forintos bővülés. A külföldi értékesítés szintén nőtt, mégpedig 10 százalékkal, 3,5 milliárd forintra, az exportpiacok közül elsősorban a cseh, szlovák, német, román, bolgár vevők adták a legnagyobb megrendeléseket.

A fogyasztók árérzékenysége miatt a magyar zöldségek versenyképessége hosszú távon csökkenhet, ezért fontos, hogy egyre professzionálisabbá váljon a termelés. Ennek érdekében a DélKerTÉSZ már számos lépést tett: tavaly 3 milliárd forintért épített új logisztikai csarnokot, illetve további 1,5 milliárd forintot költött automatizálásra, zöldmegoldásokra és az energia diverzifikálására. Idén pedig újabb 1,4 milliárd forint értékben terveznek beruházásokat.

Az elnök szerint

fel kell készülni a klímaváltozásra is, hiszen a szélsőséges időjárási viszonyok egyre gyakoribbak lesznek, ezeknek a hatásait pedig technológiai fejlesztésekkel lehet tompítani.

A zöldségházakban szükség van megfelelő szellőztetésre, árnyékolásra, automata öntözőberendezésekre, extrém forróságban pedig akár lassan már Magyarországon is felmerülhet az igény a hűtésre. A növényi vírusok ellen pedig folyamatos fejlesztés szükséges a még rezisztensebb és ellenálló új fajták használata érdekében, az ezt szolgáló fajtakísérleteknek a DélKerTÉSZ is aktív résztvevője.