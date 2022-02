Leggyakrabban a következő kormányoszlop típusok kopognak: Hyundai i30, Hyundai i20, Hyundai i40, Hyundai Accent. Kia Ceed, Kia Soul, Kia Venga. Ezeknél a típusoknál áthajtó mechanikai alkatrészekben gyakori a kopás pl csigakerék, csapágyak, perselyek, kuplung, nagy fogaskerék. Nem túl gyakori, de előfordul Kia Picanto és Hyundai i10 esetében is kopogás. Toyotáknál gyakori; Toyota Auris, Toyota Rav4.

Fotó: Justin Leighton / epsoptimum.hu

Amikor egy elektromos kormánymű kopog

Az elektromos szervóknál mindenképp ellenőrizzük a hibakódokat, még akkor is, ha csak mechanikai kormánymű hiba jelek vannak. A mechanikai hibák, mint a kopogás is, a kormányműben adhatnak hibakódot - amit egyszerűen kiolvasnak az EPS Optimum Kormányműszerviz Kft-nél.

A diagnosztikát és az adattároló kiolvasását, azaz a hibakódok kiolvasását autódiagnosztikai műszerrel végzik a szerelők. Fontos megtudni a szerviztől, hogy rendelkezik-e az adott típushoz megfelelő eszközzel.

Ha nincs elektromos meghibásodásra utaló hibakód, csak az elektromos kormánymű kopogás, akkor itt is a mechanikai áthajtó alkatrészeket kell végigvizsgálni, valamint a perselyeket és fogaslécet. A legtöbb japán elektromos kormánymű például kopogással kerül be hozzánk és az autó egész élettartama alatt sosem romlik el pl az elektromos vezérlőegységük, ami más típusoknál olyan gyakori hiba, hogy 2-3 kormányművet is elektromos hiba miatt elfogyaszt az autó.

Vannak olyan kormányművek például az Audi A4,5 6,7 Porsche Macan Mazda 6 GH vagy éppen a Ford kormánymű, ahol a szerkezet felépítése nagyon megnehezíti a mechanikai felújításokat, mivel az elektronika sérülése nélkül nem lehet hozzáférni a mechanikai részekhez. Nagyon speciális eszközök kellenek és ipari körülmények között előállítható hőmérséklet ezeknek a típusoknak a felújításához. Ezért magyarországon egyenlőre nem javítják, mi is kiküldjük külföldi partnerek speciális felszereltségű műhelyébe, ami egy több hetes eljárás is lehet. A csak kevéssel költségesebb gyári előre felújított cseredarab vásárlásával lerövidül a várakozás, nem áll az autó.