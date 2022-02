A VW csoport stratégái és dizájnerei sincsenek könnyű helyzetben, amikor arra kerül a sor, hogy egy-egy típusváltás során megkülönböztessék egymástól a konszern kisautótriójának tagjait, a VW Polót, a Skoda Fabiát és a Seat Ibizát. Az utóbbira jutott a cégcsoporton belül a sportos modell szerepe, a 2017 óta piacon lévő ötödik nemzedék frissített kivitelében pedig tényleg van némi latin hangulat, legalábbis a Desire vörös színnel (264 160 forint) és a kézírásra hajazó, új típusfelirattal mindenképpen. Az igazán érdekes viszont az, hogy mostantól minden felszereltséghez külön komponált belső hangulatot adnak, így jelen esetben az FR kivitel vörös dekorelemekkel és hasonló színű cérnával próbál némi izgalmat csempészni az összképbe.

A változások a frissítés ellenére egyáltalán nem elhanyagolhatók, teljesen új digitális műszerfal rendelhető a típushoz, és 20 százalékkal megnövelték a központi kijelzőt, amelyet a középkonzol tetejére költöztettek. A kezelési koncepció terén abszolút hagyományőrző az autó, a nagy testvér Leonnal ellentétben a klímavezérlés külön panelt kapott – a funkcionalitás és az ergonómia terén nehéz fogást találni a modellen. Az Ibiza mint csomag már csak azért is erős, mert a karosszéria mérete lehetővé teszi, hogy akár egy négyfős család igényeit is kiszolgálja.

Az 1,0 literes turbómotor 110 lóerős kivitelénél erőből nincs hiány, teljes terheléssel is mindig marad biztonsági tartalék, a sportosabb habitusú vezetők pedig annak örülhetnek, hogy gázelvételnél a turbó egészen jól hallható. Ugyanakkor indulásnál szokni kell a hosszú egyes fokozatot, illetve jobb, ha megbarátkozik a vezető azzal, hogy a váltásra figyelmeztető jelek túlságosan korán kérik a feljebb kapcsolást – ez a motor sík úton sem szereti, ha 1200-as fordulaton kell dolgoznia. Miközben a takarékosság terén nem kiemelkedő az 1,0 literes blokk (tesztfogyasztás: 6,2 l/100 kilométer), azt azért meg kell hagyni, hogy a futómű és a kormányzás nagyon eltalált. Kisautó létére szinte tökéletes az Ibiza egyenesfutása, a németesen feszes futómű ellenére pedig a rugózása teljesen korrekt.

Bármennyire is sok jó tulajdonsággal rendelkezik az Ibiza, 6,3 milliós alapára és az FR 7,4 millió forintos indulója is szemlélteti, hogy a szegmensben tapasztalható általános drágulás egyre jobban csökkenti a típusok versenyképességét. Az árolló már az Ibiza és a Leon között is egészen kicsi, ami értelemszerűen a kompakt típus felé terelheti a vásárlókat.