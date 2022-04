Európában egyértelműen akkumulátoros-elektromos jövő elé néz a márka, és noha az ID modellek piaci rajtja kissé döcögősre sikeredett, ma már teljes mellszélességgel beálltak ezen autók mögé.

Ami nem jelenti azt, hogy hátat fordítottak a hagyományos modelleknek, vegyük például a személyautó-kínálatot megkoronázó Arteont,

amelynek szortimentje 320 lóerős benzinmotorral és kombival bővült a frissítésnél. Pardon, Shooting Brake-kel, hiszen prémiumigényeket hivatott kielégíteni ez az autó.

Persze akinek ilyenre telik, az házhoz szállítással oldja meg a cipekedést, így nem akad fel azon, hogy a kombi befejezés kevésbé praktikus, mint az alapáron adott karosszéria: a lökhárító mögött viszonylag magas a rakodóperem, amit a kupénál könnyű áthidalni, hiszen a messze előrenyúló hátsó szélvédő is felnyílik, ám a kombi befejezésnél viszonylag kicsi az ajtónyílás mérete.

Esernyő-babakocsit és táskákat mindkettőbe könnyedén be lehet rámolni, a kombinál kicsit szabadabban tornyozhatjuk a dolgokat

– feltéve persze, hogy nem akarjuk kihasználni az R modellben rejlő lehetőségeket. A mérnökök mindent megtettek annak érdekében, hogy a nagyméretű és közel 1,9 tonna saját tömegű kombival élvezetesen lehessen haladni, ha épp olyan kedve van a sofőrnek. Normál bumlizás közben majdnem ugyanazt a kifinomult élményt kapjuk, mint bármelyik másik Arteonnál, egyedül a 20 colos Estoril felnik (576 580 forint felár) és a rájuk szerelt alacsony profilú abroncsok miatt kell jobban figyelni, és kerülni az úthibákat.

Elképesztően erős ez a TSI turbómotor!; Fotó: STEFLER BALÁZS

A kényelemre egyébként nincs panasz, hiszen itt már a legújabb, Individual üzemmódban fokozatmentesen állítható keménységű, elektronikusan vezérelt lengéscsillapítók dolgoznak a futóműben. Amúgy nagyon jól eltalálták az egyes üzemmódok hangolását, a már említett egyedi összeállításra is a hazai útviszonyok miatt van szükség: érdemes az R-es beállítást lágyabb lengéscsillapítással ötvözni, különben nagyon pattogós a haladás.

Elképesztő tempót lehet diktálni az Arteon R-rel, amelynél nem az autó tudása szab határt az élménynek, hanem a téli abroncs és a felépítéséből adódó lágyabb gumikeverék

– már nagyobb fékezésnél is érezhetően kenődött, kanyarban sem volt egyértelmű a határhelyzet, azaz hogy mekkora sebességnél kezd sodródni az autó. Mindezt úgy, hogy közben a menetstabilizáló végig aktív volt, de nem érezte szükségét a beavatkozásnak. A 2,0 literes turbómotor 320 lóerős változata nyomatékból is jól húz, de igazán padlógázra, visszakapcsolás után jön a tűzijáték, amikor hirtelen feléled a – részben mű – hang, és felgyorsulnak az események. Az induláskor tapasztalható késlekedés kivételével a 7 fokozatú duplakuplungos váltó gyorsan dolgozik, a kormány kellően közvetlen áttételezésű, a fékek is bírják a kiképzést, és az első kagylóülések is jól tartják a testet.

A felnik árulkodnak a forró változatról, az R-Line modell hasonló lökhárítókat kap; Fotó: STEFLER BALÁZS

Ezek egyébként ergoComfort ülésként (486 410 forint) szerepelnek az árlistán, és rögtön a nappabőr kárpitot (642 620 forint) is meg kell venni velük együtt, ez utóbbi legalább némi színt visz az egyébként csak a hangulatvilágítás által különlegessé tett belsőbe. A korábban említett csomagtornyozással azért kell vigyázni, mert még az extrák listáján sincs csomagrendszerező, szóval vagy telepakoljuk a puttonyt vagy lemondunk az R-es vezetési élményről. Anyagiak tekintetében közel 22 milliós alapárával nem olcsó az Arteon R Shooting Brake, de hasonlóan vad kombikat a konkurenciánál is ennyiért adnak – az extrákra mindenhol milliókat lehet költeni –, a VW forgalmazója pedig rögtön 1,7 milliót enged az autó árából.

Továbbfejlesztett összkerékhajtásával és kirobbanó erőben lévő motorjával az Arteon R nagyon sportos helyváltoztatásra képes, tudása meghaladja például a téli abroncs által biztosított kereteket. De nem szabad megijedni ettől, hiszen az elektronikus lengéscsillapítással a komfortra sem lehet panasz. A benzines élményt a benzines fogyasztással együtt nyújtja.