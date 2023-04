„Alapvetően három konstrukcióról beszélhetünk lízing esetén: nyílt és zárt végű pénzügyiről, valamint operatívról, vagyis ahogy nálunk hivatalosan nevezik, tartós bérletről. Az előbbi kettő licenchez kötött, mégpedig a Magyar Nemzeti Bankéhoz, amely szigorúan ellenőrzi ezt a szektort, míg az utóbbinál bármilyen cég nyújthat ilyen szolgáltatást. A lakossági ügyfeleknek itthon elsődlegesen a pénzügyi lízing jöhet szóba, amióta hazánkban bevezették a cégautóadót. Ugyanis hiába magánszemély a bérlő, a flottakezelőnek akkor is meg kell fizetnie ezt a járulékot, amelyet tavaly ráadásul meg is dupláztak Magyarországon” – mondta a Világgazdaságnak Kőszegi László, a Magyar Lízingszövetség főtitkára.

A magánfogyasztók eltűnése a magyar piacról általános jelenséggé vált azóta, hogy az új személygépkocsik árai jelentősen, 20-30 százalékkal megemelkedtek.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A szakember rámutatott a konstrukciók közötti legnagyobb különbségre: az operatív lízingnél nincs tulajdonszerzés a futamidő lejártakor, tehát a járművet vissza kell szolgáltatni, ellentétben a pénzügyivel, ahol egyrészt opciós lehetőség nyílik rá (nyílt végű), másrészt az utolsó törlesztőrészlet megfizetésével automatikusan tulajdonba is lehet kerülni (zárt végű). Hozzátette, nyílt végűnél maradványértékre futtatható ki a szerződés, azaz egy bizonyos összegért megvásárolható a kocsi, vagy esetleg más vevőt is ki lehet jelölni, sőt a jármű akár vissza is adható. Cégek esetében inkább ez a megoldás dominál, miután áfa-visszatérítéssel jár. Kiemelte, 50 százalékos visszaigénylési szintig nincs szükség menetnapló vezetésére, csak azt kell igazolni, hogy minden hónapban céges használatra is igénybe veszik az autót. Magánszemélyeknél a zárt végű lízing a legelterjedtebb itthon.

„A 2008-as válság előtt az ügyfelek többsége inkább kölcsönhöz folyamodott, a lízingnek azonban megvan az az óriási előnye, hogy a szolgáltatást nyújtó társaság a tulajdonos, tehát az eszközfedezettség ez esetben jóval erőteljesebb, nincs szükség például közjegyzői okiratra. Ha nincs törlesztés, a cég egyszerűen visszaveszi a járművet és értékesíti, amivel remélhetőleg fedezi a tőketartozást” – magyarázta Kőszegi.

A főtitkár úgy véli, mindenkinek érdemes elgondolkodnia a lízingen, mivel eléggé rugalmas, és menet közben is változtatható: a futamidő-hosszabbítás mellett van lehetőség kiemelt törlesztőrészlet fizetésére, sőt bizonyos ágazatokban – ilyen a mezőgazdaság – szezonális törlesztésre. A legtöbb kliens mégis a kkv-szektorból érkezik.

„A lakossági ügyfélkör annak ellenére folyamatosan csökken, hogy használt autóra is igénybe lehet venni ezt a konstrukciót. Ezen a piacon azonban folyamatosan növekszik az átlagéletkor, egy bizonyos kor felett pedig nagyon nehéz lízingeltetni egy kocsit, 12-15 év fölött szinte nem is lehet” – közölte.

A jelenlegi kamatkörnyezet sem a kölcsönt, sem a különböző banki termékeket, de még a lízinget sem teszi különösen vonzóvá.

Fotó: Shutterstock

A 19 márkaképviselettel és 24 márkaszervizzel rendelkező óbudai Duna Autó Zrt. igazgatóságának elnöke, Simon Péter lapunknak elárulta, hogy társaságuknál tavaly egy átlagos kihelyezés 7,3 millió forintot tett ki 30 százalékos kezdő befizetéssel és 60 hónapos futamidővel.

Egy új, 2023-as gyártású Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance eCVT finanszírozási ajánlatán keresztül bemutatta, hogyan néz ki náluk a pénzügyi lízing.

Magánszemély esetén (zárt végű, forintalapú)

a 30 százalékos kezdőrészlet 4 286 000 forint,

a gépjármű vételára bruttó 14 286 000 forint,

a finanszírozott összeg 10 000 000 forint,

a THM a teljes futamidőre 15,7 százalék,

a díjrészlet a 60 hónapra 236 258 forint/hó,

az első hónapban a tőkerészlet 115 735, az utolsóban viszont már 233 351 forint,

az első kamatrész 120 533, az utolsó 2907 forint,

az összes kamat és kapcsolódó finanszírozási költséggel növelt törlesztendő összeg pedig 14 176 070 forint.

Cég esetén (nyílt végű, forintalapú)

a kezdő bruttó lízingdíj 30,00 százalékos nettó lízingtőkére vetítve 3 091 956 forint,

a gépjármű bruttó vételára regisztrációs adóval 10 286 000 forint,

a regisztrációs adó 76 000 forint,

a nettó lízingtőke 8 115 370 forint,

a finanszírozott összeg 5 680 759 forint,

a futamidő 84 hónap,

a maradványérték 811 537 forint + áfa,

a THM 12 százalék,

a maximális futásteljesítmény a teljes futamidő alatt 280 000 kilométer,

a díjrészlet a 84 hónapra 101 932 forint/hó,

az első tőkerész 34 976, az utolsó 90 941 forint,

az áfa összege az első hónapban 9444, az utolsóban 24 554 forint,

az első kamatrész 66 956, az utolsó 10 994 forint,

az első törlesztés összege 111 376, az utolsóé 126 489 forint,

az összes áfa 1 314 689, az összes kamat pedig 3 693 069 forint.

Kőszegi László úgy véli, a jelenlegi kamatkörnyezet mindenesetre sem a kölcsönt, sem a különböző banki termékeket, de még a lízinget sem teszi különösen vonzóvá. A 12-16 százalékos THM láttán pedig hirtelen mindenki óvatossá válik.

A Magyar Lízingszövetség erőteljesen lobbizik a hosszú távú bérlés mellett, amellyel elsősorban a fiatalokat és a modern felfogású réteget célozza meg.

Fotó: Kallus György

A Magyar Lízingszövetség főtitkára arról is beszélt, hogy a forgalomba helyezések idén azt mutatják, egyelőre még kitart a lendület az újautó-piacon, bár ez valószínűleg a hosszú szállítási határidők miatt megugró rendelésállománynak tudható be. A lízingpiac az első negyedévben enyhe növekedést sejtet, de itt meg a drágulás torzítja a képet:

„Tavaly ugyanezt tapasztaltuk: ahogy emelkedtek az árak, úgy nőttek a finanszírozott összegek, viszont darabszámban jelentős volt az elmaradás az előző évi eladási adatokhoz viszonyítva.”

Kőszegi azt is elmondta, hogy a szövetség erőteljesen lobbizik a tartós bérlés mellett, amellyel elsősorban a fiatalokat és a modern felfogású réteget célozza meg. Szerinte Nyugaton azért rendkívül elterjedt ez a megoldás, mert a bérleti díjban minden benne van, a szerviz, a gumicsere, de még az amortizáció is. A kisebb havi összeg talán még az egyébként konzervatív gondolkodású, leginkább a tulajdonlást preferáló magyar lakosság számára is csábító lehet. Ez a konstrukció olyanoknak kifejezetten ideális, akik négy-öt évre előre terveznek, és fix havi költséggel kalkulálnak, nekik egyedül az üzemanyagköltséget kell pluszban viselniük a bérleti díjon felül.