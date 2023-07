A magyarok bíznak a német márkákban A Volkswagenek esetében még mindig jól csengő típus a Golf, a Passat, a Polo és a Transporter, ezek generációkon át jó eladási számokat biztosítottak. Az Opelnél meg az olyan legendás modellek, mint az Astra (F, G, H, J, K), a Corsa (B, C, D, E, F), a Meriva, a Zafira, a kishaszonszegmensben pedig a Vivaro vagy a Movano, töltik be ugyanezt a szerepet. Mindkét német márkánál továbbra is fontos szempont a kedvező árú és megbízható alkatrészellátás, illetve a kimagasló ár-érték arány – mondta nemrégiben a Világgazdaságnak Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.