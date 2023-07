„Jelentős engedményekkel próbálják visszacsalogatni a potenciális vevőket az új autók esetében, a különböző márkák egymás alá licitálva fogják meg az ügyfeleket. Miután e szegmens mozgását a használtautó-piac is követi, már ott is érezhető az árkorrekció. A vásárlást tervezőknek tehát érdemes elgondolkodniuk, hogy ténylegesen megjelenjenek-e a piacon, mivel az árazás most konszolidáltabb, és a forint árfolyama is nagyobb eséllyel fog tovább gyengülni az év második felében, mint erősödni. Ez pedig egy következő drágulási hullámhoz vezethet” – mondta a Világgazdaságnak Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Egyre öregebb autók járják a magyar utakat, és ez még egy jó ideig nem fog megváltozni.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A magas kamatok mindenesetre senkinek sem kedveznek, főleg nem azoknak, akik finanszírozással szeretnének járműhöz jutni, ezért mégiscsak érdemes lehet kivárni, hogy a második fél évben elindulnak-e a kamatcsökkentési folyamatok, és ha igen, milyenek – tette hozzá.

A jelenlegi, bizonytalan kamatkörnyezetben azonban képtelenség megmondani, hogy esetlegesen milyen mértékű akciók lesznek, így erre játszani nem biztos, hogy célszerű

– hívta fel rá a figyelmet Halász.

Júniusban a DataHouse kimutatása szerint 9422 import használt személygépkocsi került hazai forgalomba, és bár ez az előző hónaphoz képest 2 százalékos a növekedés, a tavaly júniusi mennyiségtől még mindig jócskán, 12 százalékkal elmarad. A másik beszédes adat az itthoni adásvételek száma, amely már májusban átlépte a 74 ezret, vagyis a magyarok leginkább a honi felhozatalból választanak.

Decemberben az autóparkunk átlagéletkora meghaladta a 15 évet (15,4), míg 2007-ben ez az érték még csak 10,3 volt. Az elmúlt másfél évtizedben jól érzékelhetően öregszik az utakat járó állomány, és várhatóan 2023 sem hozza el a trendfordulót – mutatott rá a szakember, akitől azt is megtudtuk, hogy a használtautó-piacon jelenleg felemás hangulat uralkodik: „A kereskedők az elmúlt időszakban feltöltötték a készleteiket, a fogyasztók egy része mégis kivár.

Egymillió forintos értékhatárig a vevők még mindig aktívak, hárommillió forint felett azonban az értékesítést már nagyon megnehezíti a megdrágult finanszírozás.”

A fiatal prémiumkategóriában eközben jelentős árverseny alakult ki az eladók között, ez pedig a korábbinál jobb alkupozíciók biztosít a fogyasztóknak. Azok a magánszemélyek viszont, akik a korábbi felpörgetett árakon kívánják beszámíttatni a kocsijukat, jó eséllyel csalódni fognak – jegyezte meg.

A GKI keresletet előre jelző modellje az elmúlt évben azt mutatta, hogy a háztartások el fogják halasztani a legdrágább használati cikk, vagyis az autó vásárlását a következő időszakban. Ugyancsak azt prognosztizálták tavaly ilyenkor, hogy a használtautó-piac növekedése az idei második fél évben vissza fog esni, emellett pedig az árak is lefelé mozdulhatnak. Ezzel kapcsolatban Halász Bertalan megjegyezte, hogy a folyamatok eddig nagyrészt az előrejelzés szerint zajlanak. A kérdés, amely jelenleg mindenkit foglalkoztat, inkább az, hogy az értékesítési darabszámok innen vajon milyen irányba fognak elindulni. A statisztika ugyanis nem minden esetben mérvadó, sok helyen még mindig 2021-ben, 2022-ben megrendelt kocsikat szállítanak le, felsrófolva ezzel az eladási számokat. Ennek az egyik legnagyobb haszonélvezője itthon a Skoda, az Octaviáját például úgy veszik honfitársaink, mint a cukrot.

A használtpiacon eközben idén három márka dominál, a Volkswagen, az Opel, valamint a Ford. Az első kettő már egy ideje kibérelte magának az első két helyet, a Suzukik közül pedig a Swifteket szeretjük a legjobban.

„A VW esetében még mindig jól csengő típus a Golf, Passat, Polo és Transporter, ezek generációkon át jó eladási számokat biztosítottak neki. Az Opelnél meg az olyan legendás modellek, mint az Astra (F, G, H, J, K), a Corsa (B, C, D, E, F), Meriva, Zafira, a kishaszonszegmensben pedig a Vivaro vagy a Movano töltik be ugyanezt a szerepet. Mindkét márkánál továbbra is fontos szempont a kedvező árú és megbízható alkatrészellátás, illetve a kimagasló ár-érték arány” – magyarázta a JóAutók.hu vezérigazgatója.