Nem minden európai országban büntetik olyan szigorúan a vezetés előtti alkoholfogyasztást, mint Magyarországon. Habár a zéró toleranciát a régióban több állam követi, a közkedvelt nyaralóhelyeken már más a helyzet. Az Európa Pont összegyűjtötte, pontosan hol és mennyi alkohol megengedett, és az is kiderül, hogy hol kell autópálya-matricát venni, hol működik kapus rendszer és hol lehet ingyenesen felhajtani a sztrádára.

Fotó: Shutterstock

A magyar szabályozással minden autós tisztában van: idehaza zéró tolerancia van, azaz már egy korty alkohol fogyasztása esetén is tilos volán mögé ülni. Az autópályákon 130 kilométeres az óránkénti megengedett maximális sebesség, a sztrádás közlekedéshez pedig vagy időarányos, vagy az adott vármegyére érvényes matrica szükséges.

Ezek a szabályok elsősorban a régióra érvényesek Európában: Szlovákiára, Csehországra és Romániára. Ausztriában és Szlovéniában szintén matricás rendszer van érvényben, de ott 0,5 ezrelékes véralkoholszint még belefér.

(Bár az eredeti grafikán Svájcot ingyenes országként tüntették fel, ott is kell pályamatrica a közlekedéshez, igaz, csak éves tikettet lehet csak vásárolni, és meglepően alacsony áron, 40 svájci frankért, azaz 15 800 forintért. Mint ahogy Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában is pénzt kérnek a használatért, még ha nem is sokat.)

Két pohár horvát sör még belefér

A magyar turisták számára három fő úti cél szokott felmerülni nyáron, ahová a legtöbben autóval indulnak:

Horvátország,

Olaszország,

Görögország.

Mindháromban kapus rendszer működik, azaz jóval drágább autópályán közlekedni, mint a „matricás” országokban. A maximális sebesség mindhárom államban 130 km/óra, és az ottani szabályok jóval megengedőbbek az alkoholfogyasztással, de csak bizonyos mértékig.

Ez a gyakorlatban 0,5 ezrelékes véralkoholszintet jelent.

Hány pohár sör fér bele a 0,5 ezrelékbe? Az orvosilexikon.hu kalkulátorával könnyen kiszámítható, hogy pontosan mennyi alkohol fér bele a 0,5 ezrelékbe. Egy átlagos testtömegű, azaz 80 kilós felnőtt férfi esetén egy órával a sörözés után két pohár sör nagyjából 0,425 ezreléket tesz ki, két óra után ez az arány már jelentősen csökken. Borból szintén hasonló a hányad, csak ott a pohár nem 3,5 deci, hanem mindössze másfél decivel számol. Töményből pedig maximum két feles fér bele egy órával a vezetés előtt. Nem árt tudni ugyanakkor, hogy minél magasabb az alkoholszázalék, annál lassabban ürül ki a szervezetből. A hölgyek esetén pedig mások az arányok, egy 60 kg-os nőnél max. 1 pohár sör, másfél deci bor és egy féldecis rövidital fér bele. Kiemelnénk ugyanakkor, hogy bármilyen számolgatásnál biztosabb, ha vezetés előtt senki sem fogyaszt egy korty alkoholt sem, akkor nem kell „kicentizgetni” az országonkénti értékhatárokat.

Van, ahol sok mindent szabad

Európában több ország van, ahol az autópálya ingyenes, ebből is kiemelkedik Németország, ahol még sebességkorlátozás sincs. Inni viszont itt is csak 0,5 ezrelékig lehet. A legmegengedőbb ebből a szempontból a brit szabályozás, ahol még a 0,8 ezrelékes véralkoholszint is belefér. Lengyelországban a magyar maximumhoz képest gyorsabban is mehetünk, de ott már csak 0,2 ezrelék fér maximum bele.