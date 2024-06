A Bentley összerakott egy 782 lóerős plug-in hibrid gépszörnyet

A Bentley legújabb autója egy V8-as motorral felszerelt, konnektorról tölthető hibrid hajtással felszerelt gépszörny. Az angol márka a Bentley Continental GT-vel menti át a klasszikus luxus autózást a modern korba.

Bemutatkozik a Bentley Continental GT Speed / Fotó: ZUMAPRESS.com

A Bentley Continental GT Speednek megkérik az árát.

Becslések szerint nagyjából 110 millió forintnál kezdődik az ára,

de ennél valószínűleg többet kell érte letenni az asztalra.

A Player.hu írt bemutatót az új Bentley-ről, aminek megevezésénél nagy hangsúlyt kapott az egyediség. Ennek szellemében az autó bármilyen fényezéssel megvásárolható, illetve a belső tér színei is személyre szabhatók. A Continental GT ovális fényszórókat kapott, mai kissé retro hatást kölcsönöz neki. Természetesen a fényt elektronikusan vezérelt LED égők adják.

Az autó üléseit 20 irányba lehet mozgatni, hogy mindenki megtalálhassa a legkényelmesebb szöget a hosszabb utakhoz. Memória funkciót, ülésfűtést és szellőztetést is kaptak a helyek. Külön érdekesség a wellness program, ami átmozgatja az utasokat az autóban ülve, ha arra lenne szükség.

A kocsiban egy nyolcfokozatú automata váltó van. A műszerfalat egy 12,3 colos érintőképernyő váltja ki, mellette 3 analóg órával.

Fotó: ZUMAPRESS.com

Talán furcsa lehet, hogy a korábbi tizenkét hengeres motor helyett egy V8-as van a motorháztető alatt. Ez önmagában 600 lóerős, de a gyártó azt ígéri, hogy a maradék lovakat a Ultra Performance Hybrid rendszer pótolja majd.

Elektromos meghajtással 140 kilométer per órás sebességre képes, a villanymotort pedig egy 25,9 kilowatt órás akkumulátor táplálja. Mindent beleadva a kocsi 782 lóerős teljesítményre képes. Ezzel 3,2 másodperc alatt gyorsul induló helyzetből 100 kilométer per órára, a végsebessége pedig 335 kilométer per óra.