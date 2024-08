A Toyota és a BMW nem engedi el a hidrogénautót – közösen vinnék sikerre a technológiát

A Toyota hidrogénhajtású autója, a Mirai már 2014 óta kapható, ám annak borsos ára (7 millió jen, ami több mint 17 millió forint) és a töltőhálózat hiánya miatt évente alig pár ezer darab fogy belőle. A közös fejlesztéssel a két autógyártó szeretné a hidrogénautók árát is lejjebb szorítani. Mindemellett az együttműködés keretében a töltőhálózat európai fejlesztésén is közösen dolgozik majd a két cég. Erre szükség is van, hiszen az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint az elmúlt év végén a kontinensen mindössze 270 hidrogéntöltőállomás volt, míg az akkumulátoros autók töltőiből 632 ezer volt.