Teljesen hidrogén üzemanyaggal működő, közvetlen befecskendezéses, kétliteres motort fejlesztettek ki a Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM) és a Hyundai-Kia Motor Company (HMC) kutatói – derül ki a ScienceDirecten megjelent tanulmányból. A technológiával közvetlenül az égéstérbe fecskendezték a hidrogént.

A 2014-ben piaca dobott Toyota Mirai az első kereskedelmi forgalomba került hidrogénalapú üzemanyagcellával meghajtott autó.

Fotó: Shutterstock

A fejlesztésnek köszönhetően a jövőben megkezdődhet a most forgalomban lévő hidrogénautóknál sokkal hatékonyabb járművek tömeggyártása. A kutatók azt is megvizsgálják, hogy a technológia alkalmazható haszongépjárműveknél. Miközben a hazai kormányzati szándék alapján Magyarország igyekszik hidat képezni a nyugati autó- és a keleti akkumulátorgyárak között, az elektromos autózás nyomában már ott a következő lehetséges csodafegyver: a hidrogén.

A Siemens áprilisban mutatta be a legújabb fejlesztését, a H2goesRail projekt keretében megalkotott hidrogénvonatot. Vasúti megoldások terén már idehaza is alakul a verseny, a Siemens mellett ugyanis az Alstom és a Stadler is konzultált a MÁV-val, a Gebrüder Weiss pedig hidrogénmeghajtású teherautót tesztelt az utakon. Világszerte, főleg Kínában egyre több töltőállomás létesül, de már Magyarországon is van töltőpont.

Az Európai Unió egyelőre az elektromos autók mellett tette le a voksát, de a hidrogénnek is fontos szerepet szán. Világszerte 500 milliárd eurós biznisz lehet a hidrogén 2030-ra, így az Európai Unió is eurómilliárdokat szán a területre, sőt Magyarországon papíron már nemzeti hidrogénstratégia is létezik, azaz vitathatatlanul fontos technológiáról van szó.