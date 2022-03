A fémek piacán, beleértve az alumíniumot is, visszaesést láthattunk az orosz kínálattal kapcsolatos folyamatos aggodalmak ellenére, mivel az óvatossá vált befektetők a nikkel kereskedésének leállása miatt csökkentették pozícióikat. Az alumínium és a palládium ára egyaránt rekordot döntött hétfőn, a rozsdamentes acél előállításához is használt nikkel kedden először lépte át a 100 ezer dolláros tonnánkénti szintet. A londoni fémtőzsde kedden beavatkozott, hogy megnyugtassa a nikkelpiacot.

A jelenség jól mutatja, mennyire nehéz eligazodni ezeken a piacokon a manapság. A három hónapos határidőre kötött LME-alumínium tonnánként 4,7 százalékkal, 3333 dollárra csúszott szerdán zárásra, egy olyan változékony napon, amelyen korábban 5,2 százalékot ugrott felfelé.

Az alumínium az idén csaknem ötödével drágult az Ukrajna elleni orosz invázió hatása miatt, mivel az ország a könnyűfém globális kínálatának mintegy 6 százalékát adja.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden rendeletet írt alá az áruk és nyersanyagok importjának és exportjának korlátozásáról, de konkrét nyersanyagokat nem nevezett meg, e cikk írásának időpontjában még nem lehetett részleteket tudni.

Fotó: Belga via AFP

Oroszország ukrajnai inváziója nyilvánvalóan felhajtja az ipari, a többi között az autókban használt fémek árát, a karosszériában használt alumíniumtól kezdve a katalizátorokhoz szükséges palládiumon át az elektromos járművek akkumulátoraiban felhasznált finomított nikkelig. Bár ezek a fémek eddig még nem voltak szankciók célpontjai, egyes szállítmányozók és autóalkatrész-beszállítók már most is távol tartják magukat az orosz áruktól. A helyzet egyre nagyobb nyomást gyakorol az autógyártókra, amelyek már most is gondban vannak a csiphiány és a magasabb energiaárak miatt. Az autógyártók számára alumíniumból és magnéziumból öntött alkatrészeket gyártó Aludyne vezérigazgatója szerint a vállalata

Európában az elmúlt négy hónapban az alumínium árának 60 százalékos emelkedését tapasztalta.

A michigani székhelyű vállalat, amely négy öntödét és egy megmunkáló üzemet működtet Európában, kénytelen arra kérni üzletfeleit, fizessenek többet a már leszerződött termékekért. A felhasznált anyagok drágulása jelentkezik az amerikai árakban is. Autópiaci tanácsadó cégek adatai szerint az új járművek átlagos ára az Egyesült Államokban februárban 44 460 dollár volt, a 2021-es év azonos hónapjához képest 18,5 százalékos a növekedés.

A német autógyártókat – például a Volkswagent és a BMW-t – eddig is sújtotta Oroszország ukrajnai inváziója, mivel az ország nyugati részén a kábelkötegek gyártóit a termelés leállítására kényszerítette. A kábelköteg olyan létfontosságú alkatrészcsoport, amely egy átlagos autóban az összesen akár öt kilométer hosszúságú kábeleket rögzíti.

Németország nikkelimportjának 44 százalékát, titánimportjának 41 százalékát, vasimportjának egyharmadát és palládiumimportjának 18 százalékát orosz vállalatok adták 2020-ban. A tavalyi 108 millió tonnás termeléssel Oroszország a világ ötödik legnagyobb vasérctermelőjeként látja el az európai acélgyártókat is. Szintén jelentős gyártója az alumíniumnak, az egyik legnagyobb energiaigényű fémnek, amelyből a globális termelés 6 százalékos szeletét birtokolja. A nikkel esetében Oroszország a globális nikkeltermelés 5 százalékát adja, a finomított nikkeltermelésnek azonban mintegy 20 százaléka származik onnan. Ezt a fémet az elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához használják.

Egy esetleges orosz korlátozás új kihívás az autógyártóknak, amelyek már most milliárdokat fektetnek be a belső égésű motoroktól való eltávolodásba, miközben a kibocsátásmentes modellek iránti kereslet kezd beindulni. Egy szankcionálás után az orosz finomított nikkel egy része valószínűleg Kínában fog kikötni, amely várhatóan nem vezet be korlátozásokat Oroszország ellen. Eközben az autógyártóknak – mivel a kereslet meghaladja a kínálatot – növekvő számlákkal kell szembenézniük, ha az akkumulátorokhoz más ásványi alapanyagokat használnának fel. A BMW ebben a helyzetben a lehető legnagyobb mértékben az akkumulátorok nikkelének újrahasznosítására összpontosít, és az új modellek akkumulátorában akár 50 százalékban hulladék nikkelt használ.

A palládium esetében az autógyártók szintén szorult helyzetben találhatják magukat. A benzinüzemű modellek katalizátoraiban ezt a fémet használják, a dízelüzemű modellekben pedig a platinát. Egyelőre ez a két meghajtás teszi ki az autóeladások túlnyomó többségét. A palládium piacán az ár körülbelül hat éve emelkedik, Oroszország értékesítése pedig mintegy 40 százalékot teszi ki. Szakértők szerint a palládium és a platina nélkülözhetetlen, ha katalizátorról van szó, katalizátor nélkül pedig nem lehet autót építeni. Becslések szerint egy átlagos autóban használt palládium értéke körülbelül 200 dollár, de ez könnyen megduplázódhat. A palládium ára decemberben unciánként 1940 dollár volt, hétfőn 3440 dolláron rekordot döntött.