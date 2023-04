Továbbra is az állampapír az egyik legjobb befektetés

Már százezer forint körüli összeg is befektetésre alkalmas lehet, és eurót is ezekben a hetekben lehet érdemes váltani a nyaraláshoz. Megtakarítást képezni havonként félretett kisebb összegből is lehet, hosszabb távra továbbra is jó befektetés az állampapír.

2 órája | Szerző: M: Orbán András

2 órája | Szerző: M: Orbán András