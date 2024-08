Ez ám a fordulat: lehet, hogy mégsem szűnik meg a garantált bérminimum

Az ő munkájuk az adott cég működéséhez, jövedelem-és értéktermelő képességéhez sokkal nagyobb mértékben járul hozzá, mint azok, akik minimálbért kapnak. Mint mondta, nem akarja utóbbiakat megbántatni, de valamilyen okból kifolyólag nincs iskolai vagy szakvégzettségük.

Az ágazati tarifa rendszerről, ami később kiválthatná a mostani bérrendszert, úgy vélekedett, hogy nincsenek meg a feltételei, mivel az ágazati kollektív párbeszéd rendszere amúgy sem működik megfelelően.

Automatikus lenne a minimálbér-emelés, évente döntenének a garantált bérminimumról

Zs. Szőke Zoltán jelezte, hogy a munkaadói és munkavállalói oldal a kormány részvétele nélkül napokon belül le fog ülni, de még nem lesz szó konkrét összegekről, helyette az uniós irányelv szerinti megfelelésről, azaz hogyan érje el a magyar minimálbér az átlagbér 50, vagy a mediánbér 60 százalékát 2027-ig. Ugyanakkor hangsúlyozta, először arról kell megállapodni, hogy melyik legyen a viszonyítási alap.

Leszögezte, hogy el tudja fogadni azt, egy többéves megállapodás alapján a következő három évben egy automatizmus szerint emelkedjen a minimálbér, a garantált bérminimumról viszont évente döntsenek.

Szerinte a kormány álláspontja is a kérdésben azonos, amellett, hogy támogatnak egy több éves bérmegállapodás, a legutóbbi VKF ülésen már olyan előterjesztést látott, amiben a kormány is letett arról, hogy megszűnjön a garantált bérminimum. Ő saját maga pedig azt is el tudja fogadni, hogy 2027-i is 10 százalék fölött emelkedjen a minimálbér, ugyanis kényszerhelyzetben vagyunk az uniós irányelv miatt.

Ha ez azzal jár együtt, hogy 10 százalék fölött kell emelni a minimálbért, akkor ebben kell megállapodnunk, nincs mese

– fogalmazott Zs. Szőke Zoltán, aki arról is beszélt, hogy a jelenlegi kihívásokkal nemzetközi környezetben nehezen várható, hogy a magyar gazdaság 4 százalék körül bővüljön.