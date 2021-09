Jövőre drámai mértékben emelkedhet az utazási hajlandóság Európában – figyelmeztetett Michael O'Leary a Times-nak adott interjúban. A Ryanair vezérigazgatója azzal számol, hogy 2022-ben az ideinél drágábban utazunk majd, mert, mint mondta, a turisztikai főszezonban nem lesz elég a rendelkezésre álló kapacitás az utazni vágyók elszállítására, sőt, az elszállásolásuk is komoly kihívást jelenthet az utazásszervezők számára.

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

O'Leary emlékeztetett: több európai légitársaság volt kénytelen az elmúlt másfél évben flottáját leépíteni, hogy átvészelje a koronavírus-világjárvány miatt bevezetett korlátozások időszakát – az Alitalia például mintegy 40 százalékkal kevesebb ülőhellyel repül most, mint 2019-ben. Ráadásul további 38 millió ülőhellyel csökkent az európai személyszállító légi kapacitás a Thomas Cook, a Flybe illetve a Norwegian fizetésképtelenné válásával, így összességében 20 százalékos kapacitáscsökkenés várható 2022-re a kontinensen.

A Ryanair vezére szerint a Wizz Air és az EasyJet csak úgy kerülheti el, hogy vetélytársaihoz hasonló sorsra jusson, ha a két cég összeolvad.

A kapacitáshiányon a Ryanair sem tud enyhíteni, hiszen dugába dőlt a cég legújabb megrendelése a Boeingtől, miután az amerikai repülőgyártó a Ryanair szerint túl magas árat kért a 237 üléses Boeing 737 MAX 10 gépeiért. A Ryanair eredetileg 250 darab repülőt rendelt a Boeingtől, és most azt mondja, ha kell, akár a következő válságot is kivárja a beszerzéssel.

Egy a The Times-nak nyilatkozó utazásszervező cég vezetője pedig arról beszélt: sokan vannak olyanok, akiknek idén el kellett halasztaniuk az utazásukat a járványügyi korlátozások miatt, de már a következő szezont tervezik, sőt, a foglalásukat is megtették. A legkedveltebb szállások már most félig megteltek jövő nyárra.

A légitársaságok a környezetvédelmi adók 2050-es emissziós célok elérése érdekében tervezett emelését is beépítik majd áraikba, de az inflációs hatásokat sem hagyják majd figyelmen kívül – ezek pedig tovább drágíthatják a repülést O'Leary szerint, aki elmondta azt is: a Ryanair azt tervezi, hogy decemberben látványos akciókkal próbál még nagyobb szeletet kihasítani az európai piacból.