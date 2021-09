A kiírás háztartási célú napelemek telepítésére és fűtéskorszerűsítésre szól majd. Azok a háztartások, amelyek nemcsak napelemet telepítenének, hanem hőszivattyút is, bruttó 2,898 millió forint helyett akár bruttó 11,559 millió forint támogatást is kaphatnak. Feltétel, hogy a háztartásban az egy főre jutó jövedelem átlaga ne haladja meg az évi 4,85 millió forintot, a nyertes viszont százszázalékos intenzitású, vissza nem térítendő támogatáshoz jut.

Magyarországon bőven van tere a lakossági célú hőszivattyúk telepítésének, ezen a téren egyébként is elmaradásban vagyunk sok európai országtól

– válaszolt a Világgazdaságnak Kiss Pál, a Magyar Hőszivattyú Szövetség elnöke.

Fotó: Shutterstock

Mint elmondta, kínálat van bőven, két hazai gyártású is, ezeket a Geowatt Kft. és a Hajdu Zrt. állítja elő. Lényegében minden olyan társaság gyárt hőszivattyút, amely kazánt is, természetesen a kínaiak is. Mivel azonban ezeknek a rendszereknek az ára néhány százezer forintnál indul, és sok millió is lehet, ahhoz, hogy használatuk elterjedjen a lakosság szélesebb körében, a szakember szerint szükség is van az állami támogatásra.

Már a beszerzésnél érdemes gondolni a majdani telepítés mikéntjére. A nagyobb gyártóknak ugyanis van saját kivitelező csapatuk, szervizük, és garanciát vállalnak a kivitelezésre, míg a kisebb szállítótól vásárolt hőszivattyú esetében a vevőnek magának kell szakembert keresnie.

Ráadásul Magyarországon nincs külön hőszivattyú-telepítési képzés, Kiss Pál magyarázata szerint azért, mert még túl kicsi hozzá a kereslet. Az ilyen munkákat kitanult épületgépészek végzik, de őket könnyen elcsábítják az építőipari vállalatok.

Hőszivattyút praktikusabb az ellátandó házzal egy projektben telepíteni, mert ekkor megspórolható a kész házakban már meglévő fűtési rendszerek kiépítése. Sok ingatlanfejlesztő már eleve hőszivattyúval felszerelt házat épít, sőt, sokan már most igyekszenek megfelelni a várhatóan tovább szigorodó energiahatékonysági és környezetvédelmi normáknak.