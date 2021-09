Ha gyakorlatilag nemzeti egyetértés van arról, hogy szükség van a Magyar Nagydíjra, akkor tudomásul kell venni, hogy a több mint harmincöt éves infrastruktúrán biztonsággal, a pálya folyamatos szinten tartása mellett maximum 2024-ig lehet futamot rendezni: ma már ugyanis sok feltételnek nem felelünk meg – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a Figyelőnek. Nem teljesítjük például – tette hozzá – a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) kézikönyvében foglaltakat a tekintetben, hogy az abban előírt 7x21 méteres bokszok helyett nálunk csak 4x12-esek vannak.

„Azt is megemlíthetném, hogy 1985-ben még más kritériumok vonatkoztak a sajtóközpontra, mint ma, így a miénk mellett elment az idő”

– emlékeztetett az elnök-vezérigazgató.

Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója Fotó: Peter Kohalmi

Az átfogó felújítás keretében le kell bontani a teljes, több mint háromszáztíz méter hosszú főépületet, újjá kell építeni a bokszokat, két emeleti szinttel, toronnyal, versenyirányítási központtal kiegészítve. A létesítmény nemcsak szélesebb lesz – mivel a tizenkét méteres bokszok huszonegy méteresre bővülnek –, hanem hosszabb is, mert az egyre nagyobb helyet igénylő motorhome-ok miatt a depóterületet legalább húsz méterrel meg kell növelni. „Az építésnél kialakítunk egy hídszerkezetet és két alagutat is; részben a kommentátorfülkék és a paddock közötti kapcsolat biztosítása érdekében, másrészt így megszüntethető az úgynevezett Marlboro híd, s a nézők is átjuthatnak a paddockba. Mindez elképesztően nagy munka, melynek folyamán arra kell törekedni, hogy ne csak a Forma–1-nek megfelelő infrastruktúra jöjjön létre, hanem egy multifunkcionális rendezvényközpont is épüljön a tízezer férőhelyes lelátó mögött” – mondta Gyulay Zsolt.

Emellett a fedett lelátó fölött új kommentátorfülkék és VIP-páholyok létesülnek.

Az 5G-hálózat és egy új kamerarendszer kiépítése szintén a megvalósítandó feladatok között szerepel, ehhez viszont több mint négy kilométer hosszan optikai kábelt szükséges fektetni. „Ha minden valóra válik, amit szeretnénk, a miénk lesz az egyik legmodernebb pálya az F1-ben” – jelentette ki az elnök-vezérigazgató.

A nyomvonalat ugyanakkor nem érinti a felújítás, hiszen a 4381 méter hosszú pályacsík jó állapotban van. „Ami viszont katasztrofális, az a közmű: az áram- és a vízellátás. Ezeknek a korszerűsítése az első, mert jelen pillanatban ezek rejtik a legnagyobb kockázatot” – jelentette ki az elnök-vezérigazgató.

