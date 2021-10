Az idei szezonban több mint 80 ezer tonna paradicsomot dolgozott fel az Univer Product Zrt. kecskeméti üzeme — közölte a cég.

A felvásárolt mennyiségből 15 ezer tonna sűrített paradicsomot állított elő, amiből 3800 tonnát a saját ételízesítőihez használnak fel,

3400 tonnát belföldön, 7800 tonnát külföldön értékesítenek.

A Közép-Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb feldolgozóját működtető Univer

az ország legnagyobb paradicsomfeldolgozójaként a belföldi termés több mint 70 százalékát vásárolja föl.

Partnerei egyre nagyobb területen termesztenek ipari paradicsomot évről évre emelkedő felvásárlási árak mellett. Tavalyhoz képest 13 százalékos volt az árnövekedés — tették hozzá.

Fotó: Shutterstock

Közölték egyúttal, hogy továbbra is várják új beszállítók jelentkezését, hiszen a feldolgozói kapacitás a mostaninál sokkal nagyobb mennyiséget is elbírna, és értékesíteni is tudnák a többletet, mivel egyre nagyobb a világpiaci kereslet. A cég termeltetési programjához kezdőként is csatlakozhat, akinek 100 kilométeren belül van legalább 10 hektár öntözhető földje — tették hozzá.

A közlemény szerint az ipari paradicsom belföldi termőterülete idén 1450 hektár, a teljes termésmennyiség 115 ezer tonna volt.

A kecskeméti feldolgozó termelőinél a hektáronkénti hozam 80-90 tonna, de ez minőségromlás nélkül növelhető. Az ipari paradicsom termesztése szaktudást igénylő, de jól jövedelmező tevékenység, amely sok technológiai fejlesztéssel gyarapodott az utóbbi években. Hangsúlyozták, hogy a paradicsom jövőjét a klímaváltozás sem fenyegeti, hiszen öntözéssel homoktalajon is megél, a növényvédelem pedig az uniós környezetvédelmi előírások mellet is biztosított.

Az ételízesítőket és élelmiszereket gyártó Univer Product Zrt. a nyilvános beszámoló szerint 2019-ben 19,863 milliárd forint, 2020-ban több mint 21 milliárd forint árbevételt ért el. A külföldi értékesítés mindkét évben megközelítette a 7 milliárd forintot. A nyereség közben 1,454 milliárd forintról 1,614 milliárd forintra nőtt.