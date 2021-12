Június elején vezették be, azóta harmadszor állt le ismeretlen okból a londoni Heathrow elektronikus utas-beléptető rendszere. A 372 millió fontért (157,4 milliárd forint) várásolt elektronikus kapuk – amelyekből huszonötöt szereltek fel a reptér ötös számú, nemzetközi személyszállító repülőket fogadó termináljában – 45 másodperc alatt ellenőrzik egy-egy utas adatait. Már amikor működnek.

Kedd délelőtt egyetlen kapu sem üzemelt, így mind az Európai Unióból érkezők, mind a tengerentúlról Londonba repülők azzal szembesültek, hogy esetenként akár egy órát is kellett várniuk, míg átjutottak az útlevél-ellenőrzésen. Azért is alakultak ki hosszú sorok a beléptetőkapuk környékén, mert az elektronikus rendszer beszerelése óta a beléptető személyzet létszámát drasztikusan lecsökkentették; kedd délelőtt 25 kapura mindössze hat ügyeteles határőr jutott.

Az új elektronikus kapuk körül már az első üzembe helyezésük előtt botrány alakult ki. A londoni parlament alsóházának költségvetési bizottsága még márciusban hangot adott aggályának amiatt, hogy a rendszer beüzemelése túl drága volt, ráadásul úgy vélték, alkalmatlan arra, hogy a koronavírusjárvány előtti utasfogalmat kezelni tudja. Mint kiderült, a járvány miatt bevezetett utasazonosító nyomtatvány (Passenger Locator Form, PLF) ellenőrzésére is alkalmatlan volt elsőre. A Heathrow 5-ös terminálját úgy tervezték, hogy évente 35 millió utast is tudjon fogadni, de a rendszer, a bizottság álláspontja szerint nem tud megbirkózni ennyi érkezővel.

Fotó: NIKLAS HALLE'N / AFP

A nyár folyamán többször is előfordult, hogy elektronikus beléptető-kapuk leálltak, az utasoknak pedig több órát (esetenként akár hat órát is) várniuk kellett arra, hogy útleveleiket, vízumaikat ellenőrizzék. Csaknem egy kilométeres sorok kígyóztak a vámtisztek asztalai előtt, az utasok a kényelmetlenség mellett arra is panaszkodtak, hogy a körülmények lehetetlenné tették, hogy a járványügyi, távolságtartási előírásokat betartsák.