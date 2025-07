Szabadtéri strandfürdők: van, ahol már egy ezresért is csobbanhatunk

Az idei nyári szezonban sem kell mélyen a zsebébe nyúlni annak, aki fürdőzni szeretne. Az alábbi szabadtéri strandfürdők 2 ezer forint alatti napijeggyel kínálnak kikapcsolódási lehetőséget az ország különböző pontjain, sőt bőven akad, ahol ennél is olcsóbban is csobbanhatunk – számolt be az Origó.

Egyes szabadtéri strandfürdőkben már egy-kétezer forintból is kijön a belépő / Fotó: Paks

A szabadtéri strandfürdők többfelé nem emeltek árat

A pénztárcabarát nyári kikapcsolódás egyre fontosabb a családok, nyugdíjasok és fiatalok számára is. A nyár közepére egyértelműen látszik: tovább nőtt az igény az olcsó, de kulturált fürdőzési lehetőségekre. A hazai szabadtéri strandfürdők közül sokan reagáltak erre, és nem emeltek árat, emellett több helyen délutáni vagy helyi lakosokra szabott kedvezményes jegyekkel is várják a vendégeket.

Ha valaki egy kellemes délutánt töltene vízparton, ma már egy-két ezer forint körüli összegből is megteheti

– tudta meg az Origoó. Azt írják: ezeken a strandokon sokszor nem kell kompromisszumot kötni: akadnak úszómedencék, pancsolók, gyógyvizes medencék és sportolási lehetőségek is. Úgy tűnik, bár luxuscsúszdaparkokat és élménykomplexumokat nem érdemes itt keresni, a hűsölés, pihenés és vízparti kikapcsolódás élménye ezek nélkül is teljes lehet.