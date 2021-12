Hogyan látják most, december végén, milyen évet zár idén a Törley?

Elég speciális üzletágban dolgozunk, mert a pezsgőszezon nagymértékben befolyásolja az évünket, a pezsgő értékesítése és persze a fogyasztása is javarészt az év utolsó néhány hetére koncentrálódik. Így pontos adatokkal még nem tudok szolgálni, az viszont már látszik, hogy az árbevételünk a tavalyi évhez képest növekedni fog. November végén 4 százalékkal álltunk jobban, mint egy évvel korábban, és azt reméljük, hogy decemberben tovább nő ez a többlet. Az eredményt még nehezebb megbecsülni, mivel nemcsak a pezsgőfogyasztás mértéke, hanem az összetétele is nagyban befolyásolja. Az idei célunk a 2019-es év számainak megközelítése, ami egy járvány sújtotta évben kiváló eredmény lenne. Bízunk benne, hogy a járvány természete 2022 második felére megváltozik, és még ha a vírus valamilyen formában velünk marad is, a fogyasztási alkalmak növekednek, és ezzel a piacaink is.

Mennyi pezsgőt és bort adtak, illetve adnak el az idén, és ez hogyan viszonyul a korábbi – pandémia előtti – évek adataihoz?

Körülbelül 19 millió palack pezsgő és 12-13 millió palack bor eladására számítok, ami még mindig elmarad a 2019-es évtől, de már magasabb, mint a 2020-as eredmények. Idén is velünk volt a Covid, de a fogyasztóink, a kereskedelem és mi is jobban alkalmazkodtunk ehhez a helyzethez.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / VG

Ez mit jelent, hogyan vészelik át a pandémiát?

Tavaly teljesen ismeretlen helyzet előtt álltunk, ahogy az egész világ is. Több forgatókönyvet dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a munkavállalóinkat is meg tudjuk tartani, és a likviditásunk, az eredményünk is pozitív tartományban maradjon. Elmondható, hogy ez sikerült, egy hosszított nyári üzemleállás mellett végig eredményesen dolgoztunk. Idén a tavalyi tapasztalatok alapján már nagyobb rutinnal lehetett kormányozni a cég hajóját a hosszú távú céljaink felé. Rendkívüli évek ezek, de a Törley továbbra is stabilan nyereséges vállalkozás.

Milyen hatással voltak a Törleyre a lezárások, az, hogy gyakorlatilag elmaradtak a külföldi turisták?

Nem csak a külföldi turisták, a belföldiek is nagyon hiányoztak. A gasztronómia, a szórakozóhelyek, a szállodák hosszan tartó bezárását mi is megéreztük. A legnagyobb csapás, azonban a családi és baráti ünnepek, partik, rendezvények elmaradása volt, nem is beszélve arról, hogy a 2020-as szilveszter is a lezárások áldozatául esett.

A pezsgőforgalom mekkora hányada koncentrálódik az év végére?

A magyarországi pezsgőfogyasztás 60-65 százaléka az év végéhez, a karácsonyhoz és a szilveszterhez kötődik. Ez igaz a Törley pezsgők forgalmára is. Ez Európa sok országában másképpen van, mi is próbálunk változtatni, azzal együtt is, hogy nagyon fontos számunkra megtartani a pezsgő ünnepi státuszát az italok között. Ahogy ezt Nyugat-Európában teszik, nekünk is érdemes az egyes ünnepeinket, sikereinket gyakrabban megélni, amihez a pezsgő kiváló ital. A prémiumszegmensben már egyre inkább jellemző, hogy nemcsak a szezonra koncentrálódik a fogyasztás, vagyis már látszik egy lassú változás. Ahogyan abban is, hogy egyre több az olyan fogyasztó, aki a szárazabb pezsgőt kedveli, a rozépezsgők népszerűsége is nő, és a képhez hozzátartozik az is, hogy az alkoholmentes termékek iránt is emelkedik a kereslet.

Ártott-e a járvány a pezsgőpiac elmúlt években megfigyelt dinamikus bővülésének?

A pandémia egyértelműen visszaesést hozott, és még nincs vége. Számszerűsítve: 10-13 százalékos pezsgőpiaci csökkenés volt 2020-ban 2019-hez képest. Azt gondolom, hogy idén van esély a 2019-es szint elérésére. A hosszú távú növekvő trend viszont szerintem nem tört meg, ebben a két évben egy egyedi hatás miatt ritkultak a fogyasztási alkalmak.

Látszik-e valamilyen különbség a pezsgő- és borértékesítésben a pandémia időszaka alatt, melyik termék „válságállóbb”?

A borértékesítés válságállóbbnak bizonyult, ami egyértelműen a fogyasztási szokásokban meglévő különbségeknek köszönhető. A pezsgő társasági ital, ritkán fogyasztják egyedül, emellett a pezsgőt sikereink, ünnepeink megkoronázására isszuk, míg a bor kevésbé kötődik alkalmakhoz és családi vagy társasági összejövetelekhez. A járvány szülte szociális távolságtartás ezért a bornak kedvezett. A Törleynek van egy sikeres borstratégiája, ennek köszönhetően növeltük a piaci részesedésünket. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy ezt úgy értük el, hogy a borok között sem az alsó szegmensben vagyunk szereplők, igaz – nem úgy, mint a pezsgőknél – nem is a csúcs prémiumkategóriában.

Mit takar ez a bizonyos borstratégia?

Újradefiniáltuk a termékpalettáinkat, a márkáinkat, áttértünk egy új csomagolásra, már van bag in box és alumíniumdobozos borunk is. Főleg a 3 literes kiszerelésű dobozos bor népszerű. Évekkel ezelőtt már próbálkoztunk ezzel, ám akkor még túl korán, és kudarc lett a vége. De nem adtuk fel! Skandináviában nemcsak pezsgőt, hanem bort is értékesítünk, és ott már a dobozos bor standard. Ezen felbátorodva négy éve újra elkezdtük bevezetni a magyar piacon is, és évről évre növekszik az értékesítés.

Ha már az export is szóba került: milyen arányban és mely főbb piacokra értékesítik termékeiket?

Öt kontinens harminc országába szállítunk. Pezsgőink mintegy 30 százalékát értékesítjük külföldön, a legnagyobb vevőnk Észtország – ott a Törley már hosszú évek óta piacvezető –, és számottevő a román piac is. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Kanadában, a francia Quebec tartományban is hol elsők, hol másodikok vagyunk a Hungaria márkával. Francia területen magyar pezsgővel piacon lenni tényleg nagyon elismerésre méltó dolog. Nem véletlen egyébként, hogy a Hungaria Rosé sorozatban harmadjára került be a top 10 pezsgő közé a franciaországi Effervescents du Monde versenyen. Emellett értékesítünk pezsgőt a Baltikum több államába is. A bornál körülbelül fele-fele a belföldi és exportértékesítésünk, a legkiemelkedőbb a skandináv piac, de Németország és az Egyesült Királyság is fontos partnerünk.

Milyen az idei évjárat a pezsgőalapanyag szempontjait is figyelembe véve?

Nagyon elválik a szőlészek és a borászok nézőpontja: ha a szőlészeket kérdezzük, ők arról számolnak be, hogy egész Európában egy nagyon nehéz év volt. Bár Magyarország az időjárási katasztrófákat nagyrészt megúszta, de Nyugat-Európában elképesztő szárazság, jégverések okoztak terméskiesést. Magyarországon is csökkent a termés, és hideg volt az év, későn fakadtak meg a szőlők, viszont a nyár nagyon szép, napsütéses és eléggé csapadékos is volt. Ám mivel későn indult meg a szőlő vegetációja, csúszott a szüret is. Nagyon magas savtartalom és nagyon magas mustfokok voltak, és mivel ahhoz, hogy a pezsgő jó legyen, a savaknak le kell épülniük, ezt meg kellett várnunk. Végül nagyon zamatos, jó szőlőbor készülhetett, ám mivel sokáig fenn kellett tartani a tőkén a fürtöket, a mennyiség csökkent. A borászok és a pezsgőmesterek örömmel kóstolgatják az idei koncentrált, zamatos borokat, és ők kiváló évjáratról beszélnek.

Fotó: VG

A szakértők áremelést tartanak szükségesnek a borpiacon. Milyen mértékben sikerülhet ezt meglépni a bor, illetve a pezsgő esetében?

A pontos számításokat még nem fejeztük be, de mi is áremelésre fogunk kényszerülni. Ennek nemcsak a szőlő mennyiségének már említett csökkenése és ebből következő drágulása az oka, hanem az energia-, a bér-, sőt a csomagolóanyag-költségek egy részének emelkedése is. Én biztosnak látom, hogy mindezek összessége nemcsak a Törleyt, de az összes versenytársunkat is az áraik felülvizsgálatára sarkalja, Magyarországon és Európában egyaránt.

Milyen fejlesztéseik voltak az elmúlt években, és miket terveznek?

Fejlesztettük bor- és pezsgőkészítési technológiánkat, valamint palackozási és csomagolási képességünket. Hosszú évek óta folyamatosan újratelepítjük szőlőterületeinket, emellett 10 hektáron sikeresen áttértünk a bioszőlő-termelésre. Az utóbbi nagyon kockázatos, érdekes, de igen sikeres projektünk. A biopezsgőt itthon értékesítjük, és ebben már egy kicsit előrébb vagyunk, mint a magyar piac, csakúgy, mint a dobozos bor esetében, de ide fog érni ez a trend, és mi fel leszünk készülve rá. Ezeken felül saját webshopot hoztunk létre, megújítottuk a Törley márka csomagolását és új reklámfilmet forgattunk. A következő években a legnagyobb beruházásunk a szőlőfeldolgozási technológiánk megújítása lesz. Ennek helyszíne Etyek, ahol annak idején cégünk alapítója, Törley József megtalálta a pezsgőkészítéshez ideális szőlőtermelés feltételeit.