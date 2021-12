Fizetésképtelenséget jelentett hétfőn a GPA Salzburg szakszervezetnél a grödigi székhelyű Salzburg Schokolade. A Mozart-golyókat gyártó cég bejelentése igazi meglepetésként érte a szakszervezetet is – írja az Infostart.

A salzburgi gyárleállás 140 ember munkáját érintheti.

Fotó: WITT PIERRE / HEMIS.FR / AFP

Christian Schügerl, a vállalat ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott, hogy több tényező is szerepet játszott abban, hogy a vállalat fizetésképtelenséget jelentett: a turisták, a rendezvények, valamint az esküvők hiánya együttesen döntötte be a forgalmukat, mivel a lezárások miatt a cukrászdák is hetekig zárva tartottak. A kormány támogatása ellenére jelentős veszteséget könyvelhetnek el.

A jelenlegi zárlat, a nyersanyagok, az energia, a bérek és a logisztikai költségek, valamint a csomagolóanyagok jelentős költségnövekedése is tetőzik a meglévő problémákat – mondta az ügyvezető, ezért fizetésképtelenséget jelentettek.

A vállalatot 1897-ben alapították "Rajsigl-Süßwarenfabrik" néven Salzburgban, a cég később 1956-ban Grödigbe költözött. Több tulajdonosváltás után a részvények többsége 2014 óta a Philipp Harmer Beteiligungs GmbH tulajdonában vannak, Schügerl egy kisebb részt birtokol a vállalatból.