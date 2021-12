Összegezve az évet, biztosan elmondható, hogy 20 ezernél is több vállalkozást mozgatott meg a pályázati piac, mindent összevetve több mint 1700 milliárd forint értékben érkeztek be kérelmek. Most is látszódik, hogy még vannak tartalékok, 2022 elején folytatódik a lendület

– vont mérleget Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója.

Fotó: KALLUS GYÖRGY / VG

A Ginop Plusz-1.2.1-21 kódjelű technológiaváltó pályázat kapcsán felidézte: szinte az egész ország ennek az előkészítésén dolgozott, ami nem véletlen, hiszen 200 milliárd forint keretösszeggel hiánypótló konstrukcióról van szó. A támogatási kérelmek várható száma 1000-3000 darab volt, eredetileg négy benyújtási szakaszban lehetett pályázni. Ez a lehetőség azért volt népszerű, mert a támogatható tevékenységek komplex fejlesztések összeállítását tették lehetővé. Egy kisebb, néhány fős cég is kaphatott 100 millió forintos projektre 70 százalékos támogatást.

A kedvező feltételek miatt korábban is jelezték, hogy az első szakaszra felajánlott összeg nagyon gyorsan el fog fogyni. Ez is okozta a legfőbb bonyodalmat, mert a beadás első perceiben le is fagyott a pályázatokat kezelő informatikai rendszer.

Végeredményben – a Via Credit szerint remek problémakezelés mellett – minden elkészített pályázatot a támogató hatóság befogadott. Így a felkínált keretösszeg többszörösére 4804 jelentkező adott be 465 milliárd forint értékű igényt 2021 júliusában. Ha úgy vesszük, az átlagosan kért támogatás még a 100 millió forintot sem érte el, pedig az akár 629 millió forint is lehetett volna. Ez is jól jelezte, hogy a kisebb, 100 millió forint alatti projektek generálták a nagyobb igényt.

A támogató hatóság az első körre felajánlott keretösszeget 200 milliárd forintra emelte és nem érkezési sorrendben, hanem a legmagasabb pontszámot elérő pályázóktól visszafele haladva adta a támogatást, ami igazságosnak tűnt. Bár a pályázati kiírásban már 40 pont is elég lehetett volna a győzelemhez, mégis a magas túljegyzés miatt 64 pont vagy több kellett a biztos nyeréshez. Végeredményben 1721-en nyertek több mint 211 milliárd forintot, ami 123 millió forintos átlagos támogatási összeget hozott.

A Via Credit észrevételei szerint széles körben felkínált pályázatnál talán nincs szükség több százmillió forint támogatást felajánlani, hiszen úgyis rengeteg jelentkező lesz, és látszik, hogy az átlagos támogatási igény jóval alatta volt. Továbbá a 40 pontos pontküszöb túl alacsony volt, ez is okozhatta, hogy rengeteg pályázat érkezett be. Mindemellett alapvetően nagyon sikeresnek tekinthető a komplex beruházási fejlesztést lehetővé tevő pályázati konstrukció, így biztos, hogy lesz folytatása.

A Magyar Multi Programról (Ginop Plusz-1.1.2-21) a szakértő úgy vélekedett, hogy a szakmai zsűri alapos, nem enged át minden kérelmet, a javítandókat projektfejlesztésre visszaküldi a jelentkezőknek.

Olyan cégek jelentkezését várják, amelyekben benne van a potenciál a növekedésre, terjeszkedésre belföldön vagy külföldön egyaránt. A felkínált 100 milliárd forintos keretösszeg még egész biztosan néhány hónapig elérhető lesz. A Zöld Nemzeti Bajnokok (Ginop Plusz-1.3.1-21) kapcsán pedig arra hívta fel a figyelmet Papadimitropulosz Alex, hogy a program példamutató technológiai fejlesztéseket támogat, ahol a kisebb projektekkel ugyanúgy lehet indulni, 20 milliós támogatási igénytől, a nagyobb volumenű kapacitások kidolgozásáig, 1,5 milliárd forintig. A támogatás maximum 50 százalékot biztosít és 2021 októberében lehetett először beadni az IFKA-kérelmeket. A 30 milliárdos keret nem fogyott el teljes egészében, összesen 57 pályázó adott be 21 milliárd forint értékben támogatási igényt.