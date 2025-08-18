Kihirdették az új üzemanyagárakat Magyarországon: keddtől olcsóbb lesz a tankolás, de nem mindenkinek

A héten kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára nem változik. Így tovább folytatódik az üzemanyagárak csökkenő tendenciája – számolt be róla hétfőn a Holtankoljak árfigyelő portál.

Kedden ismét változnak az üzemanyagárak / Fotó: Karnok Csaba

A portál adatai szerint augusztus 18-án, hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyarországi benzinkutakon:

95-ös benzin: 587 forint/liter

Gázolaj: 590 forint/liter

Ha életbe lépnek a változások, akkor a benzin literje keddtől marad 587 forint, és a gázolaj ára is 587 forintra csökken.

Hetek óta esnek az üzemanyagárak

A magyarországi üzemanyagárak augusztus 4-én indultak meg lefelé, amikor a benzin literéért 588 forintot kellett fizetni, míg a gázolaj 607 forintba került literenként. Ha azokhoz az árakhoz viszonyítunk, akkor a benzin esetében összességében minimális a mérséklődés, a dízelt azonban már közel 20 forinttal tankolhatjuk olcsóbban, mint a hónap elején.