Nagy adóváltozások jönnek Magyarországon, heteken belül dönt a kormány: itt a lista – Orbán Viktor elvárása egyértelmű

Az EU rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni. Tisztán látszik, hogy erre az unió képtelen, ezért nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot – írta facebookos posztjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn.
Nagy Márton jelentette, hogy
azonnal megkezdték az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű.
Nagy Márton hétfőn délelőtt tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a közös céljuk érdekében: a munkahelyek és a magyar vállalkozások megvédéséről.
Mint írta, az alábbi javaslatok merültek fel a találkozón:
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közleménye szerint a megbeszélésen a rövid távon megoldandó feladatok kezelése, valamint a gazdaság szerkezetének középtávú modernizálása és a magasabb hozzáadott értékű termelés arányának növelése érdekében tett konkrét javaslatokról esett szó.
Az MKIK célja, hogy Magyarország elkerülje az úgynevezett közepes jövedelem csapdáját, vagyis azt a helyzetet, amikor egy ország nem képes továbblépni a magas jövedelmű országok közé. A kamara azon is dolgozik, hogy a vállalkozói működési környezet biztosítani tudja az ehhez szükséges feltételeket.
A kamara szerint ehhez sürgős intézkedésekre és a középtávú változásokat előkészítő munka azonnal megkezdése szükséges.
Az MKIK álláspontja, hogy olyan vállalkozói ökoszisztémát kell létrehozni, amely egyszerre segíti a magas növekedési potenciállal rendelkező cégeket és a helyi gazdaság szempontjából kulcsfontosságú vállalkozásokat, valamint ezek együttműködését.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.