Nagy adóváltozások jönnek Magyarországon, heteken belül dönt a kormány: itt a lista – Orbán Viktor elvárása egyértelmű

Az EU rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni. Tisztán látszik, hogy erre az unió képtelen, ezért nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot – írta facebookos posztjában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn.

A miniszter bejelentette, hogy heteken belül dönt a kormány az adócsökkentésről / Fotó: Vémi Zoltán

Nagy Márton jelentette, hogy

azonnal megkezdték az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű.

Nagy Márton hétfőn délelőtt tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a közös céljuk érdekében: a munkahelyek és a magyar vállalkozások megvédéséről.

Mint írta, az alábbi javaslatok merültek fel a találkozón:

Demján Sándor Program keretében megvalósuló és rendkívül népszerű 1+1 beruházásélénkítő program folytatása 20-50 milliárdos kerettel

a Széchenyi Kártya Program kamatának egységesen 3 százalékra csökkentése, a forgóeszközhitelek esetében is

az áfa alanyi adómentesség jelenlegi értékhatárának emelése a kisvállalati adó belépési és bennmaradási értékhatárának növelése

az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányadának emelése

a szociális hozzájárulási adóalap kedvezőbbé tétele

a mesterséges intelligencia elterjesztésének és alkalmazásának támogatása képzéssel és célzott tőkealappal

az adó- és adminisztrációs terhek további csökkentése

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közleménye szerint a megbeszélésen a rövid távon megoldandó feladatok kezelése, valamint a gazdaság szerkezetének középtávú modernizálása és a magasabb hozzáadott értékű termelés arányának növelése érdekében tett konkrét javaslatokról esett szó.

Az MKIK célja, hogy Magyarország elkerülje az úgynevezett közepes jövedelem csapdáját, vagyis azt a helyzetet, amikor egy ország nem képes továbblépni a magas jövedelmű országok közé. A kamara azon is dolgozik, hogy a vállalkozói működési környezet biztosítani tudja az ehhez szükséges feltételeket.

A kamara szerint ehhez sürgős intézkedésekre és a középtávú változásokat előkészítő munka azonnal megkezdése szükséges.

Az MKIK álláspontja, hogy olyan vállalkozói ökoszisztémát kell létrehozni, amely egyszerre segíti a magas növekedési potenciállal rendelkező cégeket és a helyi gazdaság szempontjából kulcsfontosságú vállalkozásokat, valamint ezek együttműködését.