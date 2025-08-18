AutoWallis: ötödével lőtt ki a pesti tőzsde autós cégének forgalma

Javította működési hatékonyságát a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis csoport: árbevétele az év első felében 21 százalékkal 235,4 milliárd forintra nőtt, EBITDA-ja pedig 8,1 milliárd forintot ért el. Ez mindössze 10 százalékkal marad el az egy évvel ezelőtti adattól, miközben az első negyedév végén még 31 százalékos volt a különbség.

Ötödével nőtt az AutoWallis árbevétele az első fél évben / Fotó: Kallus György

Mindez azt mutatja, hogy már a második negyedévben eredményesek voltak a korábban bejelentett hatékonyságnövelő és költségcsökkentő intézkedések, miközben ezek egy részének pozitív hatásai a későbbiekben jelentkeznek.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója elmondta, hogy az első fél évben a tavalyi kiemelkedő szinttől elmaradó autógyártói kampányok kedvezőtlenül, míg a korábban lezárt akvizíciók pozitívan befolyásolták a vállalat eredményét. Az értékesítési teljesítmény továbbra is növekvő tendenciát mutat, amelyet a marzsok normalizálódása mellett az infláció által generált működési költségek növekedése és a béremelések hatása mérsékelt az első hat hónapban. A vezérigazgató kiemelte, hogy a hatékonyságjavító és egyéb intézkedések eredményeként az AutoWallis közel 600 millió forinttal magasabb EBITDA-eredményt ért el a második negyedévben a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Több mint 25 ezer autót adott el az AutoWallis fél év alatt

Az autókereskedelmi trendekkel kapcsolatban a vezérigazgatója hozzátette: miközben az EU-ban 1,9 százalékkal csökkent az új gépjárművek értékesítése, az AutoWallis releváns piacai 2–7 százalékos növekedési pályára álltak, jellemzően stabilizálódó infláció és lassan meginduló gazdasági növekedés mellett.

A csoport által értékesített új és használt gépjárművek száma 3,4 százalékkal, 26 314 darabra emelkedett az év első hat hónapjában.

A nagykereskedelmi üzletág a tavalyi év azonos időszakához képest közel 3 százalékkal magasabb árbevételt (111,9 milliárd forint) ért el 3,7 százalékkal (részben egyszeri hatások miatt) kevesebb gépjármű értékesítése mellett, köszönhetően az értékesített gépjárművek összetétel-változásának, valamint az időközi árváltozásoknak. Az AutoWallis folyamatosan erősödő régiós szerepét mutatja, hogy a nagykereskedelmi üzletág értékesítésének már több mint fele tartósan külföldről származik. Az üzletág eredményességét az Opel márka első félévi gyengébb teljesítménye (amelynek oka részben két új modell késői gyártásba kerülése), valamint egyszeri hatás is csökkentette.