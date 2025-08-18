3 százalékos hitel: nagy felfordulás kezdődik a panellakások piacán – ennyi most a négyzetméterár

Az Otthon Start Program bejelentését követően a Duna House értékesítői 39 százalékkal több vevő ügyfelet regisztráltak, mint egy hónappal korábban, miközben az ingatlanbemutatások száma is folyamatosan nő.
Az új érdeklődők többsége kifejezetten a program feltételeinek megfelelő ingatlanok vásárlását tervezi, azon belül pedig a panelek iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés – emelte ki a Duna House közleményében Szegő Péter, a cég vezető elemzője.
Bár júliusban 9492 adásvétel történt – ami mintegy 18 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól –, a visszaesés szezonális jellegű, és a növekvő érdeklődés előrevetíti a közelgő őszi forgalomnövekedést.
Az utóbbi évekre jellemző, hogy a panellakások reagáltak leggyorsabban az élénkülő keresletre. Vidéken átlagosan 70 nap, Budapesten körülbelül 60 nap alatt találtak vevőre – ez közel egy hónappal rövidebb értékesítési idő a tavalyihoz képest.
Az Otthon Start várhatóan a jelenleg is rövid forgási időt tovább csökkentheti.
Az árak is tovább emelkedtek: júliusra Pesten az átlagos panel négyzetméterár meghaladta az 1,1 millió forintot, Budán elérte az 1,26 millió forintot, vidéken pedig 700–750 ezer forint/négyzetméter között alakult. Ez országos szinten közel 30 százalékos éves növekedést jelent, ami után kérdés, hogy a program mekkora további áremelkedést hozhat az év hátralévő részében.
A vásárlói összetétel is az élénkülést támasztja alá: júliusban
Az Otthon Start célcsoportját jelentő fiatal, első otthonukat kereső vásárlók egyre aktívabban jelennek meg, különösen a vidéki városokban. A jelenlegi, egyre erősödő keresleti hullám és a program kedvező feltételei együtt könnyen az elmúlt évek legerősebb őszi időszakát hozhatják a panelpiacon – véli a vezető elemző.
