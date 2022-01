Szabadúszóknak is segítenek A MFTE-nek 130 tagja van, két-három havonta tartanak továbbképzéseket, amelyek többsége átkerült a virtuális térbe. A belső szakmai párbeszéd folyamatos. Az elnök megjegyezte: szabadúszók is fordulhatnak hozzájuk tanácsért. A távtolmácsolásra profi technikus, az új adózási szabályokra az egyesület által megbízott könyvelő készítette fel a szakembereket. Fontosnak tartják az egészségmegőrzést, és a közeljövőben stresszkezelő workshopot is terveznek. Lakatos-Báldy Zsuzsanna a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója, szaknyelvei a spanyol és a portugál. Azt tapasztalja, a hullámvölgy ellenére is vonzó a szakma a fiatalok számára, mivel minden eddiginél nagyobb igény van a magas szintű nyelvtudásra.