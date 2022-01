Ismert márka búcsúzott a hűségprogramok piacáról, miután a Mol kivezette a Multipontot, helyette pedig a Mol Move-ot indította útjára. Az előbbivel január 9-ig lehetett gyűjteni a pontokat, illetve beváltani azokat, az utóbbi pedig másnap, január 10-én vált elérhetővé a töltőállomásokon, állandó üzemanyag-kedvezményekkel, nyereményjátékokkal, kaparós nyereménykártyákkal és személyre szabott ajánlatokkal. Az aktivitást indokolja, hogy a kuponos akciókhoz hasonlóan a pontgyűjtő-programokra is rendkívül fogékonyak a magyarok. Főként az így elérhető árengedményeknek köszönhető, hogy

egy-egy program több százezres, esetenként többmilliós tábort is maga köré gyűjthet.

Fotó: Facebook/Mol

Az olaj- és gázipari vállalat annyiban megkönnyítette az ügyfeleknek az átállást, hogy a regisztrációnál csak a Multipont kártyaszámot kell megadni, ezután a cég a felhasználó korábbi fiókját automatikusan összeköti a Mol Move programmal. Az előző hűségprogram megszüntetése ugyanakkor a pénzintézeti együttműködés miatt egyúttal azt is maga után vonta, hogy már az OTP Bank Multipont funkciós betéti kártyáival sincs lehetőség hűségpontok gyűjtésére. Ezzel összefüggésben a bank arról tájékoztatta kártyabirtokosait, hogy a 2021. december 1-től igényelt pótkártyákat, illetve a 2022. januártól lejáró cserekártyákat Multipont funkció nélkül bocsátják ki több Mastercard plasztik, így a Prémium, az MP Online és Standard OKÉ kártya esetében is.

Az új hűségprogramban a gasztro termékeknél – például hot-dognál vagy szendvicsnél – 100 forint 5 pontot ér, akárcsak autómosás vásárlásánál. Az egyéb shop-termékek után 100 forintonként 3 pontot írnak jóvá, az üzemanyagoknál pedig típustól függően literenként 1-3 pontot. A Mol Move úgy épül fel, hogy a pontok gyűjtésével négy különböző szint érhető el, ezek sorrendben a Green, a Silver, a Gold és a VIP, amelyek újabb és újabb kedvezményeket tartogatnak. A programhoz kapcsolódó applikációban, illetve a weboldalon egyaránt nyomon tudja követni az aktuális ajánlatokat az ügyfél, de a digitális kártya is az egyszerűség és a kényelem mellett szól.

A többi nagy töltőállomás-hálózatnál sem ragaszkodnak már a hagyományos kártya kiváltásához, így például a Shellnél elérhető ClubSmart-program hagyományos és digitális kártyával is használható. Ezeken a benzinkutakon a vásárlás végösszegének legfeljebb a feléig 10 pont 10 forint kedvezményt jelent. A pontokat nemcsak a tankoláskor lehet beváltani, hanem házhoz szállítással, illetve elektronikus kupon formájában is. A ClubSmart ráadásul többmárkás hűségkártyaprogram, miután a Shell partnere lett a Booking.com, a Rentalcars.com, a Philips, a Magazin Centrum és az ECD Solutions is.

A Mol és a Shell fejlesztéseit elsősorban az motiválhatja, hogy a hűségprogramos piacon a SuperShop jelenléte nagy erőssége az OMV-nek.

A pontkibocsátó és -beváltó partnerek széles kínálata miatt ugyanis ez a program a legsokoldalúbb: az OMV-töltőállomások és a SPAR-áruházak mellett a hálózathoz tartozik többek között az Interticket, a BestByte, a Kärcher, a Regio Játék, a Doktor24, az újHáz Centrum és a Share Now is. A résztvevő vállalatok értékelése szerint az évek során a lojalitást erősítő, összetett rendszerré nőtte ki magát a program.