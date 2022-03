A WING fejlesztésében megvalósult, mintegy 10 hónapig tartó komplex átalakítást követően befejeződtek a felújítási munkálatok a GOBUDA Mall bevásárlóközpontban. A beruházás során kiemelt szempont volt, hogy a helyi lakosok mielőbb visszakapják kedvelt bevásárlási és kikapcsolódási helyszínüket, így a korábban EuroCenter Óbuda néven ismert, immáron teljes körűen megújult plázát szakaszos nyitás keretében adják át a látogatók részére március 24-étől indulóan. A nyitás első lépéseként az INTERSPAR mellett többek között a Líra, az Erste Bank, az MKB és az OTP bankfiókok, valamint a Yettel, Telekom és az Optic World nyílnak meg a vásárlók előtt, ezt követően több szakaszban újabb és újabb üzleteket vehetnek birtokba a látogatók.

Fotó: WING Zrt.

A felújítás által a GOBUDA Mall egy 25 ezer négyzetméter bérbe adható területtel, nagyjából 100 üzletnek helyet adó, szolgáltató funkciót is betöltő, a mai kor igényeire választ kínáló, modern bevásárlóközponttá alakult. A munkálatoknak köszönhetően az épület kívül-belül teljesen megújult és új funkciókat is kínál: a korábbi gépészeti területek egy része irodává alakult, míg a gépészeti terület feletti tetőn, a gépek áthelyezésével, egy zöld tetőteraszt, tetőkertet és játszóteret alakítanak ki a közeljövőben. Az épület sziluettjének megtartása mellett a belső terek racionalizálására, optimalizálására is sor került, így az egyes szintek megközelítése a korábbiakhoz képest jelentősen javult az újonnan beépített mozgójárdáknak és mozgólépcsőknek, valamint az új liftmagoknak és lépcsőházaknak köszönhetően.

A negyedik bevásárlóközpont-fejlesztési projekt

A GOBUDA Mall tulajdonos-fejlesztője a WING az egyik legnagyobb magyar, magántulajdonban lévő ingatlanfejlesztő és -befektető, egyúttal a legnagyobb lengyel ingatlanfejlesztő, az Echo Investment többségi tulajdonosaként meghatározó regionális ingatlanpiaci szereplő. A vállalatnak a GOBUDA Mall a negyedik bevásárlóközpont-fejlesztési projektje az egri Agria Park, a Hegyvidék Bevásárlóközpont, valamint a MOM Park újra-pozícionálása és felújítása után.

A WING küldetésének tekinti a Budapest arculatát meghatározó magyar építészeti örökség megőrzését, és hogy új életre keltse a régi épületeket, gazdasági- és közösségi szempontból egyaránt hasznos funkcióval megtöltve azokat. A vállalat számos műemléki felújítást is véghez vitt - úgy, mint a Máriássy Ház, a Millenáris Irodaház, vagy az Andrássy út 66 szám alatti irodaház -, illetve folyamatban van az RTL új székházának fejlesztése a Liget Center épületének teljeskörű műemléki felújításaként.