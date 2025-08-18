Elege lett a magyarok kedvenc turistaországának: megszüntetnék az all inclusive ellátást, mert visszaélnek vele

Törökországban évente több mint 23 millió tonna élelmiszer vész kárba, ennek jelentős része a turisztikai szektorban, különösen a szállodai svédasztalos étkezések során keletkezik. A pazarlás csökkentésére radikális intézkedéseket javasolnak: a szállodákban megszűnhet a korlátlan svédasztalos rendszer, helyette à la carte éttermek működhetnek – írja a Maszol.ro
Ramazan Bingöl, a törökországi Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke elmondta, hogy a reggelinél a kínált ételek körülbelül felét kidobják, mivel sok helyen kötelező annyi adagot tenni, ahányan az asztalnál ülnek. Ráadásul gyakran a vendégek túl sokat szednek, amit aztán nem fogyasztanak el.
A szervezet két hónapon belül részletes jelentést készít, amelyet benyújtanak Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, és amely javasolja a szállodai étkeztetés à la carte rendszerre való átállítását, valamint az adagok kötelező méretének felszámolását.
A pazarlás mértékét jól mutatja, hogy naponta 12 millió kenyeret dobnak ki Törökországban, évente több mint 4,38 milliárd darabot. Ebben a helyzetben a szakértők az ingyen kínált kenyér mennyiségének korlátozását javasolják az éttermekben, ugyanakkor lehetővé tennék a pótlást kérésre.
A török Riviéra az elmúlt években felértékelődött az európai utazók szemében. A forint és az euró árfolyama a török lírához képest kedvező, ami komoly versenyelőnyt jelent a török szolgáltatóknak.
Egy négy- vagy ötcsillagos all inclusive nyaralás sok esetben 30-40 százalékkal olcsóbb, mint a görög, spanyol vagy olasz alternatívák, miközben a szolgáltatások színvonala nem marad el nyugat-európai versenytársaiétól. A török statisztikai hivatal adatai szerint 2024-ben 7 millió német turista választotta Törökországot, amivel Németország a legnagyobb küldőpiac lett.
A második helyen Oroszország állt, több mint 5,2 millió fővel, míg az Egyesült Királyságból 3,8 millió utazó érkezett. Összesen 252 ezer magyar látogatott az országba tavaly. A kedvező ár-érték arány és a marketing megtette a hatását, így a török tengerpart gazdaságának motorja lett a turizmus, bár idén az ország erdőtüzekkel küzd, ami a turizmust is hátráltathatja.
Vízhiányt hirdettek a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén: jól gondolja meg, aki mégis odautazik
A tartós szárazság miatti vízhiány veszélyezteti Törökország idegenforgalmát, ami az ország egyik fontos bevételi forrása. Az egyik legnépszerűbb turistacélpont, Izmir környékén olyan súlyossá vált a helyzet, hogy a hatóságok napi tíz órára korlátozták az ivóvízellátást, magában Törökország 3. legnagyobb városában pedig napi hat órára.
