Fegyverexport: megtörtént a pacifista ország 180 fokos fordulata

Tokió nagyobb szeletet hasítana ki a globális fegyverpiacból, ennek érdekében számos korlátozást feloldott. A japán fegyverexport kis volumenű, azonban évek óta növekszik, ráadásul nyélbe ütöttek egy hatalmas üzletet Ausztráliával.
Hornyák Szabolcs
2025.08.18, 08:03
Frissítve: 2025.08.18, 08:21

Japán fokozatosan feloldotta a fegyverexportra vonatkozó, hosszú ideje fennálló, önként vállalt tilalmat, amely eredetileg az 1960-as évek végére nyúlik vissza. Tokió célja, hogy megerősítse a szigetország biztonságát és felpörgesse a hadiipart.

Japán Mogami osztályú fregattokat épít Ausztráliának / Fotó: AFP

A japán fegyverexport kis volumenű, azonban évek óta növekszik: tavaly elérte a 21 millió dollárt a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) becslése szerint. Ez a globális fegyverexport 0,1 százaléka, de jelentős növekedésnek számít a 2018-as 3 millió dollárhoz képest. Ráadásul a felkelő nap országa egy jelentős üzletet is nyélbe ütött.

Ausztrália napokkal ezelőtt bejelentette, hogy a Mitsubishi Heavy Industriest (MHI) választották ki az új ausztrál fregattflotta építésére, ezzel legyőzte német riválisát, a Thyssenkruppot. Ez jelentős győzelem a japán védelmi iparnak és fontos mérföldkő a távol-keleti országnak, hogy globális fegyverszállítóvá váljon.

A felek 2026-ig tervezik a kötelező érvényű kereskedelmi szerződés véglegesítését. A 6,5 milliárdos üzlet keretében az MHI 11 Mogami-osztályú fregattot épít az ausztrál haditengerészetnek, ebből hármat Japánban, a fennmaradó nyolcat Ausztráliában szerelik össze. Az első hadihajót várhatóan 2030-ban állítják hadrendbe.

A fregattok Ausztrália elöregedő Anzac osztályú hajóit váltják fel, így az új járművek jelentősen növelik Canberra haditengerészeti erejét.

Az Egyesült Államok uralja a globális fegyverpiacot

A csökkenő népesség és a még érvényben lévő korlátozások nehezítik Tokió törekvését, de a tudás és a technológia adott. Mindenesetre a felkelő nap országának van hova fejlődni, az Egyesült Államok a globális fegyvereladások 43 százalékát adta 2020 és 2024 között, amivel a legnagyobb fegyverexportőr a világon.

 A második Franciaország 9,6 százalékkal, míg Oroszország a harmadik 7,8 százalékkal. Tokió előtt példaként lebeghet a térségben Dél-Korea és Kína, utóbbi a negyedik, előbbi a 10. legnagyobb szereplőnek számít a piacon.

Majdnem megduplázódott tavaly a cseh fegyverexport

Éves szinten tavaly 86 százalékkal 91 milliárd koronára (1456 milliárd forint) nőtt a cseh fegyverkivitel. Tavaly 96 országba szállítottak cseh fegyvereket és hadianyagot, többször még a korábbi években kiadott engedélyek alapján. Bulgáriába például 11 milliárd korona, Hollandiába 8,5 milliárd korona értékű volt a kivitel. 

