Brutális tüzet okozott egy elektromos roller a budapesti agglomerációban: leégett az autó és a garázs, a családi ház majdnem odaveszett, csak találgatják, hogy történt – fotók

Egy piliscsabai garázsban tartott elektromos roller kigyulladt, a tűz átterjedt az egész garázsra és a benne lévő személygépkocsival együtt a lángok martaléka lett. A tűz olyan erős volt, hogy átterjedt a mellette álló ház hőszigetelésére is – közölte a piliscsabai tűzoltóság a közösségi médiában.

Elektromos roller okozta a garázstűzt / Fotó: Tűzoltóság Piliscsaba / Facebook

Személysérülés nem történt. Augusztus elejéig 21 olyan tűzeset fordult elő Magyarországon, amely rollerrel volt összefüggésben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint. Az e-rollerek töltés közben és akár álló helyzetben is tüzet foghatnak.

A katasztrófavédelem azt javasolja: a szokásos tisztításon és a használati útmutatóban javasolt karbantartáson kívül házilag ne módosítunk semmit a töltőn és a járművön. Ne töltsük hosszabbítóval, és egyszerre csak egy e-rollert töltsünk.

Emellett fontos, hogy egész éjszakára ne hagyjuk a töltőn a járművet. Koccanás vagy bármilyen sérülés esetén helyezzük karanténba a rollert, ugyanis a lángok később is felcsaphatnak. Hosszabb időre, például télen ne teljesen felöltött akkumulátorral tároljuk.

Ha az eszköz ég, azonnal húzzuk ki a töltőt, és sok vízzel próbáljuk eloltani! Ha úgy látjuk, hogy nagyobb kockázat nélkül el tudjuk oltani, öntsünk rá sok vizet, ha sikerült, akkor tegyük egy lavór vagy hordó hideg vízbe, így elkerülhetjük az újragyulladást.

A balesetek aránya nem kiugró

Az elektromos rollerekkel okozott balesetek aránya ugyan nem kiugró, az okozott károk azonban egészen súlyosak is lehetnek. A biztosítások legnagyobb számát vidéken, és nem a fővárosban kötötték, a szerződő magánszemélyek döntően (79 százalék) a 35 év feletti korosztályhoz tartoznak.

Az elmúlt egy évben az átlagosan kifizetett kárösszeg a mikromobilitási eszközök lezárt kárügyeiben 710 ezer forint volt, de előfordult 1,6 millió forintos kárösszeg is. A kárformák megoszlása is beszédes: 92 százalékuk járműben, 5 százalékuk tárgyakban keletkezik, a személyi sérülések részaránya alacsony (3 százalék).