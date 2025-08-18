Trump–Zelenszkij-találkozó: ahogy megérkezett Washingtonba az ukrán elnök, máris megkezdte Ukrajna felkészítését a földvesztésre – kulcsterületről mondhatnak le végleg

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn reggel bejelentette, hogy megérkezett Washingtonba, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel, és tárgyaljanak a háború lezárásáról.

Donald Trump Vlagyimir Puyin után Volodimir Zelenszkijt (képünkon) is fogadja / Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

Zelenszkij megköszönte a meghívást az Amerikai Egyesült Államok elnökének, és megerősítette, hogy Ukrajna és partnerei egyértelmű célja az orosz-ukrán háború gyors és megbízható befejezése, és az, hogy ennek eredményeként tartós béke jöjjön létre – írta a Pravda ukrán hírportál.

Nyilatkozatában az ukrán elnök megemlítette az elmúlt évek hibáit is, amikor Ukrajna kénytelen volt feladni a Krím-félszigetet és keleti területeinek egy részét, vagyis a Donbasz egy részét. Kiemelte, hogy az 1994-es biztonsági garanciák nem működtek, ezért is törhetett ki a háború.

Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajnának nem kellett volna feladnia a Krím-félszigetet, ahogy 2022 után sem adták fel az ukránok Kijevet, Odesszát vagy Harkivot.

A Vlagyimir Putyinnal való pénteki találkozást követően az amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalán több érdekes bejegyzést is közzétett. Az egyikben Donald Trump kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szinte azonnal véget vethet az Oroszországgal folytatott háborúnak, ha akarja, vagy folytathatja a harcot.

„Ne feledjük, hogyan kezdődött ez az egész. Nem lehet visszaszerezni a Krím-félszigetet, amelyet Obama adott át. 12 évvel ezelőtt, egy lövés nélkül. És Ukrajna nem léphet be a NATO-ba. Néhány dolog soha nem változik!” – írta Trump.