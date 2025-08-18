Áttörés: megvan, hogyan kell újrahasznosítani az elektromos autók tönkrement akkumulátorait – a Tesla alapítója jött rá, már működik az első rendszer

Könnyen lehet, hogy megtalálták a módját az elektromos autókat működtető akkumulátorok megfelelő nyugdíjazásának. Az Egyesült Államokban egy 2000 grafikai processzort (GPU) tartalmazó adatközpontot már jelenleg is sikeresen működtetnek hálózaton kívüli áramellátással, napelemek és újrahasznosított akkumulátorok segítségével.

Az elektromos autók akkumulátorainak újrahasznosítása megoldhatóvá válhat / Fotó: Shutterstock

A Bloomberg szerint a szóban forgó telephely áramellátásáról egy legalább 12 megawatt teljesítményű napelempark gondoskodik, és akár 63 megawattóra kapacitással rendelkező újrahasznosított e-autó akkumulátorok biztosítják a tartalék áramellátást. A becslések szerint ez nagyjából tízezer átlagos amerikai háztartás számára elegendő energiamennyiség, az akkumulátorok pedig több mint öt órára biztosítanak áramot. A 2000 GPU becsült energiafogyasztása körülbelül négy megawatt, vagyis a helyszíni akkumulátorok kapacitása körülbelül 15 órára elegendő – számolt be róla a Tom's Hardware szakportál.

A projekt mögött álló vállalat a Redwood Materials, amelyet JB Straubel, a Tesla egyik alapítója hozott létre. A Redwood fő tevékenységi köre az akkumulátorok újrahasznosítása. Arra összpontosítanak, hogy akkumulátoranyagokat nyerjenek ki olyan régi elektromos járműmodulokból, amelyek már nem használhatók közlekedési célokra. Habár ezek az akkumulátorok már elérték élettartamuk végét, a Redwood rájött, hogy még mindig megőrzik kapacitásuk csaknem 50 százalékát, ami azt jelenti, hogy újra felhasználhatók más, nem nagy teljesítményt igénylő célokra.

„Gondoljunk a projektre úgy, mint egy nyugdíjasotthonra ezeknek az akkumulátoroknak” – fogalmazott Cal Lankton, a Redwood Materials kereskedelmi igazgatója. Ezek az újrahasznosított akkumulátorok sokkal olcsóbbak, mint az újak, és bizonyos feladatok ellátásához szinte ugyanolyan teljesítményt nyújtanak. Ezzel a megoldással nem csupán a régi akkumulátorok ártalmatlanításának terhe csökken, hanem a vállalkozások is jelentős összeget takaríthatnak meg a tartalék áramellátás kiépítésének költségein.

