Miután márciusban a kormány rendeletben módosította az üzemanyag-vásárlás szabályait, hatalmas sokk érte a magyar fuvarozói és megbízói szektort. A rendelet értelmében kitiltották a nagyobb, 7,5 tonna feletti járművek nagy részét a benzinkutak sima kútoszlopairól, illetve a 3,5 tonna feletti külföldi járműveket azzal, hogy azokat csak nagynyomású kútoszlopon lehet megtankolni, továbbá csak piaci áron, tehát nem ársapkával 480 forintért.

Egyik pillanatról a másikra változott meg a helyzet, amikor megtörtént a bejelentés, hogy a teherautók nem tankolhatnak üzemanyag-ársapkával a kutakon. A költségek minden fuvarozónál emelkedtek, így nem maradt más megoldás, mint a lehető leghamarabb beépíteni az árakat, ezt tanácsoljuk a többi fuvarozó cég számára is

– mondta Happ Olivér, a Happ Kft. tulajdonosa, aki szerint most kiemelten fontos, hogy egységesen lépjenek fel a piacon.

Fotó: Pixabay

Az infláció és az orosz-ukrán háború együttesen hat az árakra

Ha a hazai fuvarozói vállalkozások talpon akarnak maradni, akkor máról holnapra mintegy húszszázalékos árnövekedést kell érvényesíteniük.

Húszszázalékos áremelést kezdeményeztünk az ügyfeleinknél, mert ez az üzemanyag-áremelkedés az összköltségünkben éppen ekkora növekedést jelentett. Szerencsére az a visszajelzés a piacról, hogy az ügyfelek ezt elfogadják, hiszen mindenki látja, hallja a hírekben, hogy mi a helyzet. Az infláció és az orosz-ukrán háború együttesen eredményezte ezt

– tette hozzá az ügyvezető, aki elmondta, most is járnak Ukrajnába, napi 15-20 kamionnal, de csak Munkácsra, így a háborús övezetet elkerülik.

Nem látni még, hogy hol a vége a drágulásnak

Az MNB is 7 százalékos pénzromlással számol: rövid távon a háború, középtávon az infláció jelenti a nagyobb kockázatot, így az árstabilitást kell előtérbe helyezni. A legnehezebb, hogy nem is látni a végét. A szakemberek szerint nem állt még meg az áremelkedés.

Nálunk ez egy mesterségesen generált árstop volt, de ha megnézzük az árakat a környező országokban, akkor még magasabb üzemanyagárakat tapasztalunk. Ezért is volt itthon üzemanyaghiány, mert a tranzitforgalom is itt tankolt nálunk, és ennek most mi vagyunk a kárvallottjai

– jegyezte meg Happ Olivér. Kifejtette: sajnos a tendencia azt mutatja, hogy az árak nem lesznek alacsonyabbak, sőt, a háború változtathat ezen, és még akár drágulhat is, de az olajár esésére nem lehet számítani. Megoldás lehet – és ezt számos vevőnél bevezették – az üzemanyagár-klauzula. Ez azt jelenti, hogy

megállapítanak egy fuvardíjat, függetlenül az üzemagyagártól, és egy heti üzemanyagár-töltő modell segítségével minden héten korrigálják az üzemanyagár mozgásával a megállapított fuvardíjat.

Ezt mindenkinek ajánlja a Happ Kft. tulajdonosa a gazdaságban, mert kétoldalú védelmet nyújt. Happ Olivér arra is kitért, hogy még mindig vannak üzemanyag-ellátási problémák, van olyan benzinkút, ahol időszakos hiány van, de ez már csak egy-kétnapos csúszást eredményez.