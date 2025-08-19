Ezt a veszélyt rejtik a digitális jegybankpénzek - a stablecoinoké a jövő

A stablecoinok hidat képeznek a kripto- és a hagyományos pénzügyi világ között. Mind a két rendszer legjobb elemeit vegyítik, így egyszerre gyorsak és költséghatékonyak, hála a blokkláncoknak, miközben védve vannak a kriptodevizák árfolyam-ingadozásától. A Peak tanácsadója kiemelte, hogy miközben a bankközi utalásoknál egy tranzakció költsége akár 20, 30, 50 dollár is lehet, addig stablecoin használatával csak centekről lehet beszélni. Siklós Bence arról is beszélt, hogy az Egyesült Államokban miként támogatják a stablecoinok terjedését, és szabnak gátat a digitális jegybankpénz megjelenésének.
A stablecoinok olyan kriptodevizák, melyek árfolyamát egy másik eszközhöz kötik, hogy ezáltal az értéküket stabilan tartsák. Jellemzően ezeknek a kriptóknak az alapja a dollár, de ez nem feltétel. A fiat valuták mellett a stablecoinok árfolyamát lehet árucikkekhez, más kriptodevizákhoz vagy algoritmusokhoz kötni. Hozzá kell tenni, hogy ez utóbbi már nem jellemző.
A szakértő elmondta a Kriptofókuszban, hogy a magánemberek szintjén még sokat kell arra várni, hogy a stablecoinok megjelenjenek. Egyelőre nem fogunk a hamburgerünkért ilyen formában fizetni, de ami késik, nem múlik. A stablecoinok elsőkörben a B2B, vállalatok közötti tranzakciókban jelenhetnek meg, erre már példák is vannak.
Ki kell még emelni a digitális jegybankpénzeket, hiszen Donald Trump biztosította az amerikai gazdaságot róla, hogy a Fed nem vezet be ilyen eszközt. A digitális jegybankpénzek felett az azt kibocsátó jegybanknak szinte korlátlan hatalma van, és ez félelmeket váltott ki az Egyesült Államokban. Sokan nem akarják, hogy egy olyan pénz jelenjen meg, amely felett a tulajdonosától függetlenül rendelkezni tud a Federal Reserve. Arra kell gondolni, hogy a kibocsátó korlátozhatná, hogy a digitális jegybankpénzből mit lehet vásárolni. Másik félelem, hogy akár le is járhatnak ezek a digitális eszközök, vagyis ha az emberek adott ideig nem költik el, akkor elveszítik azt a bizonyos összeget. Miközben Trump fellépett a centralizált kriptók ellen, addig Európában pont a digitális jegybankpénzek felé haladnak az államok.
