Otthon Start Program: Orbán Viktor két nevet tett a kirakatba, megmozdult az ország!

„Óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt. Megmozdult az ország! Dőlnek a fotók és támogató üzenetek a Digitális Polgári Körökbe is. Bálint és Tira tegnap esküdtek. Szeptemberben ők is rástartolnak az első közös lakásukra. Hajrá, fiatalok! És persze, éljen az ifjú pár!" – szerdán posztolta a Facebookon Orbán Viktor azt a képet, amin a kormányfő az Otthon Start hitel sikereit és az esélyt érzékelteti egy saját ingatlanra.

Otthon Start Program: a kormányfő optimista és a kereslet növekedéséről posztolt közösségi oldalán Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A kormányfő ezt megelőzően nemrég elmondta: az ő filozófiája szerint bármennyire kedvező egy bérlakás, akkor is „valamilyen függőségi elem” mégis marad.

A magyar álom lényege a saját otthon, mert valahogy a magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget

– mondta.

A 3 százalékos hitelprogramról elmondta, hogy új és régi lakásvásárlásra is igényelni lehet. Hozzátette, hogy

százezer olyan lakás van Magyarországon, amely eladásra vár, csak nem volt rá kereslet.

Hangsúlyozta, hogy a kedvezményes hitellel nem lehet luxusingatlanokat vásárolni:

lakás 100 milliónál,

ház esetén 150 milliónál nem lehet drágább,

illetve négyzetméterenként nem lehet az ingatlan 1,5 milliónál drágább.

Orbán Viktor szerint ezek a kitételek az áremelkedést korlátozzák, a kedvezményes hitelprogram által egy gyors megindulással járó, majd egy kiegyensúlyozott fejlődésre áll be a hazai ingatlanpiac.

„Építőipari kapacitás van: Magyarországon erre van készség. Mióta sikerült a cigány közösségekkel megegyezésre jutni, hogy nem munkanélküli szociális segélyt adunk, hanem munkán keresztül támogatjuk őket: nagyon sokan mentek dolgozni, főleg az építőiparba” – mondta

Otthon Start Program: miről szól ez és kiknek való?

A fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig éles versenyre készülnek. Múlt héten pénteken megszületett a végső megállapodás az Otthon Start program részleteiről a kormány és a Magyar Bankszövetség között.

A szeptember 1-jei rajt előtt a hitelpiacra figyel a szakma: az Otthon Start akár több tízezer család számára is belépőt jelenthet a lakástulajdonhoz. A kérdés már csak az, mekkora lesz a tényleges igény, és mennyire bírja majd a tempót a bankrendszer. Összefoglaltuk a program tíz legfontosabb elemét:

Szeptember 1-jén indul a kedvezményes lakáshitel

A program 2025. szeptember 1-jétől válik elérhetővé, korlátlan keretösszeggel, időbeli limit nélkül. Fix, alacsony 3 százalékos kamat

A hitel egész futamidejére fixen 3 százalék kamatot kínál, amely több mint 4-5 százalékponttal alacsonyabb, mint a piaci kamatok, így a törlesztés sokkal kedvezőbb lehet. Magas hitelösszeg – akár 50 millió forint

A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, akár új lakás építéséhez, akár meglévő vásárlásához. Csak 10 százalék önerő!

Elég 10 százalék önerő, szemben a piaci 20 százalékkal – ez jelentősen csökkenti a belépési küszöböt. Ingatlanérték-határok: lakás 100 millió, ház 150 millió forint

Lakás vásárlására maximum 100 millió, családi ház esetén 150 millió forintos értékhatár érvényes. Négyzetméterár maximum 1,5 millió forint

Az ingatlan négyzetméterára nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot. Rugalmas jogosultsági feltételek

Első lakás megszerzéséhez nyújtható, még ha korábban kisebb (legfeljebb 50 százalék) tulajdonrésszel rendelkezett is más ingatlanban a vevő. A tulajdoni hányad ugyanakkor maximum 50 százalékos lehetett. Csak két év tb-jogviszony szükséges, korhatárra, családállapotra vonatkozó vagy gyerekvállalási megkötés nincs. Kedvező példák – akár milliókat spórolhatsz havonta

Egy 25 millió forintos hitel esetén 25 évre számolva a havi törlesztő körülbelül 120 ezer forint lehet, míg piaci kamattal akár 185-190 ezer forint. Ez havi nagyjából 70 ezer forint előny, ami éves szinten közel 1 millió forint megtakarítást jelenthet. Kombinálható más állami támogatásokkal

Ötvözhető CSOK Plusszal, falusi CSOK-kal vagy akár babaváró hitellel is, így jócskán csökkenthető a szükséges önerő. Jogszabálytervezetek – adminisztráció és védőkorlátok



Eljárási határidők: vásárlásnál 30 nap, építkezésnél 60 nap; elutasítás esetén 15 nap alatt lehet jogorvoslattal lehet élni. A bank által becsült forgalmi értékhez képest legfeljebb 20 százalékos eltérés megengedett, ez véd a túlfinanszírozás ellen. Az ingatlan öt évig nem adható el vagy terhelhető, bár bejelentkezés nem feltétel.

A 3 százalékos hitel esetében is van hitelbírálat, és a bank itt is végez értékbecslést. A túlárazott lakások elbukhatják az Otthon Start kedvezményes hitelét.

A fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start program remek lehetőség azok számára, akik első saját ingatlan vásárlására készülnek, ugyanakkor van egy olyan, nem kifejezetten ehhez a programhoz kapcsolódó szabályozás, amiről fontos tudniuk az eladóknak és a hitelfelvevőknek egyaránt.

