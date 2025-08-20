Deviza
A BYD építkezik Szegeden, a Samsung nem, de vannak olyan nemzetközi beszállítói hírek, amelyekre Magyarországon is érdemes figyelni Karnok Csaba
kínai autógyártó
Byd
elektromos autóipar
gyárépítés
Szeged

Szegeden dübörög az építkezés: rohamtempóban nő a BYD gyár – már alig maradt üres terület

Újabb csarnokok alapozása is elkezdődött, miközben a munkásokat a teljesítménybér ösztönzi a tempó fenntartására. A szegedi BYD-gyár építése látványos ütemben halad: a 300 hektáros telken már alig maradt kihasználatlan rész.
VG
2025.08.20., 12:10

A szegedi BYD-gyár építése újabb szakaszba lépett: a 300 hektáros telken szinte mindenhol zajlik a munka, több helyen már új csarnokok alapozása is elkezdődött. A munkatempót a teljesítménybér hajtja, és ha minden a tervek szerint halad, néhány hónapon belül elindulhat a próbagyártás – írta a delmagyar.hu.

A BYD építkezik Szegeden, a Samsung nem, de vannak olyan nemzetközi beszállítói hírek, amelyekre Magyarországon is érdemes figyelni Karnok Csaba szegedi BYD-gyár
A szegedi BYD-gyár építése látványos ütemben halad: a 300 hektáros telken már alig maradt kihasználatlan rész / Fotó: Karnok Csaba

A kínai autógyártó magyarországi központja lépésről lépésre formálódik a város határában, és az elmúlt hetekben még látványosabbá vált a változás. Amerre a szem ellát, földmunkák, vasbeton szerkezetek és új csarnoképületek jelzik, hogy a BYD egy pillanatra sem lassít.

Másfél hónappal ezelőtt a delmagyar.hu arról számolt be, hogy mindössze két hónap alatt megduplázódott a beépítettség a területen. 

Azóta a lendület nem csökkent, sőt, immár az 5-ös út mellett, közvetlenül az autópálya szomszédságában is épületek nőnek ki a földből. 

Aki most arra autózik, szinte az út széléről láthatja, ahogy formálódik az óriáskomplexum.

A tempónak van kézzelfogható magyarázata. A több száz munkás teljesítménybérben dolgozik, vagyis minden plusz órának és elkészült elemnek közvetlen pénzügyi hozadéka van számukra. Ez jól érződik a légkörön: minden nap új területeket vesznek birtokba a gépek és a munkások, miközben a zöld kerítés már szinte az egész 300 hektáros területet kijelöli.

Az eddig viszonylag érintetlen sándorfalvi út felőli rész is átalakulóban van. Ott jelenleg vaslerakat működik, amely az épületelemek ellátásában játszik szerepet, de már ezen a hátsó területen is elkezdődött a csarnokok felhúzása. Az égbe meredő tartóoszlopok jelzik, hogy hamarosan újabb épületek állnak majd ott.

Hamarosan beindulhat a szegedi BYD-gyár

Az autógyártó korábban október végére ígérte az első üzemindítást, ám a gyors építkezés ellenére a gyár elkészültének időpontja egyelőre még nem ismert.

Az azonban biztos: a BYD minden lépése azt üzeni, hogy a szegedi beruházás a legmagasabb prioritások közé tartozik. Ha a tempó kitart, néhány hónapon belül Magyarország legnagyobb ipari építkezése látványos mérföldkőhöz érhet.

Nagyon különös tüntetés a szegedi BYD-gyárnál: felháborodtak a kínai munkások, már el is hagyták az országot – kiderült, mi áll a háttérben

A cég szerint a tiltakozás nem hátráltatta az építkezést. Lejárt szerződések és elutasított teljesítményalapú bérezés miatt demonstrált néhány tucat kínai munkás a szegedi BYD-gyárnál.

 

