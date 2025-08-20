Ötezer villám csapott le Horvátországra, riasztást adtak ki az Isztriára, ez érkezik dél felől

Narancssárga riasztást adott ki a Horvát Meteorológiai Ügynökség az Isztriai-öböl és a Kvarner-öböl régióira szerdára. Horvátország időjárását egy erős ciklon befolyásolja, ami lehűlést hoz magával – közölte a dnevnik.hr.
Isztria és a Kvarner régiókban szerdán heves záporok, zivatarok és széllökések várhatók, de villámárvizek is előfordulhatnak.
Az IstraMet bejelentette, hogy
délelőttig már több mint 5 000 villámcsapás csapott le.
A szolgálat képeket is közölt, amelyeken úgynevezett polcfelhő látható. Ez a jelenség zivatarok előtt alakul ki, amikor a viharból származó hideg levegő hirtelen előretör, és meleg, nedves levegőt tol felfelé. Ez általában annak a jele, hogy hamarosan heves eső, mennydörgés, szél és néhol jégeső érkezik.
Fontos horvát vasútvonalat ért baj, magyar turistákat is érintheti
Horvátországban a Dugo Selo és Novska közötti szakaszon fennakadások lesznek a vasúti közlekedésben. Karbantartási munkálatok miatt rendkívüli menetrend lép életbe a hétvégén a horvát vasúti vonalon, amelyen egyes járatok késnek, míg másokat törölnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.