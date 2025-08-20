Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Ötezer villám csapott le Horvátországra, riasztást adtak ki az Isztriára, ez érkezik dél felől

Narancssárga riasztást adtak ki Horvátországban szerdára az Isztriai- és a Kvarner-öböl térségeire. Itt egy erős ciklon hatására heves záporok, viharos szél, villámárvizek és több ezer villámcsapás kíséri a lehűlést.
VG
2025.08.20., 12:02

Narancssárga riasztást adott ki a Horvát Meteorológiai Ügynökség az Isztriai-öböl és a Kvarner-öböl régióira szerdára. Horvátország időjárását egy erős ciklon befolyásolja, ami lehűlést hoz magával – közölte a dnevnik.hr.

005-IdojarasEso-CSG_8160 horvátország
Ötezer villám csapott le Horvátországra, riasztást adtak ki az Isztriára, ez érkezett délen / Fotó: Cseh Gábor

Isztria és a Kvarner régiókban szerdán heves záporok, zivatarok és széllökések várhatók, de villámárvizek is előfordulhatnak.

Az IstraMet bejelentette, hogy 

délelőttig már több mint 5 000 villámcsapás csapott le. 

A szolgálat képeket is közölt, amelyeken úgynevezett polcfelhő látható. Ez a jelenség zivatarok előtt alakul ki, amikor a viharból származó hideg levegő hirtelen előretör, és meleg, nedves levegőt tol felfelé. Ez általában annak a jele, hogy hamarosan heves eső, mennydörgés, szél és néhol jégeső érkezik.

Időjárás

