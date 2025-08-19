A kínai Övezet és Út 2.0 a gyakorlatban

Első tíz éve alatt az Övezet és Út Kezdeményezés (Belt and Road Initiative, BRI) gyakran volt slágertéma a nyugati politikai diskurzusban és sajtóban, ami jobbára kritikákat jelentett. A 2023-as fórumon meghirdetett rebranding óta azonban Peking nagy Övezet és Út Kezdeményezés projektje mintha kikerült volna a Nyugat számára érdekes témák közül, a korábbiakhoz képest kevesebb nemzetközi figyelem ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a kezdeményezés elhalt volna.

Övezet és Út 2.0 a gyakorlatban / Fotó: Panumas Nikhomkhai / Shutterstock

Indulásakor az Övezet és Út egy markánsan eurázsiai víziónak volt tekinthető, erre utalt a kezdeményezés első elnevezése (Selyemút Gazdasági Övezet) is. A történelmi selyemút mintájára a projekt fő célja Kína és Európa gazdaságainak összekapcsolása volt, elsődlegesen a szállítmányozási infrastruktúra fejlesztése révén. Ez az irányultság az orosz–ukrán háború és a Nyugat gyanakvó hozzáállása miatt egyre inkább megváltozott, a 2023-as újratervezés óta pedig folytatódott a földrajzi súlypont eltolódása, elsősorban a Közel-Kelet, Afrika és Délkelet-Ázsia felé. A trendet jól mutatja, hogy Kína ma már elsősorban a fejlődő világra, a globális dél országaira szabja a kezdeményezést.

Az Övezet és Út 2.0 kapcsán a kínai elnök 2023-ban utalt arra, hogy a jövőben a súlypont részben áttevődik a kisebb volumenű, helyi igényekre szabott fejlesztésekre. Ugyanakkor Kína nagy építkezési vállalatainak erősségét pont a megaberuházások adják, másrészt a fogadó országoknak valóban szükségük van a nagyszabású infrastruktúra-fejlesztésre ahhoz, hogy a gazdaságuk fejlődhessen. Így nem csoda, hogy az Övezet és Út 2.0 esetében is egyelőre a nagy projektek felé billen a mérleg nyelve, mivel a kezdeményezésben részt vevő országokban kínai részvétellel megvalósuló építkezési projektek átlagos volumene tovább növekedett, és az egyéb befektetések átlagos értéke 2025 első hat hónapjában rekordszintet ért el. A kínálat és kereslet találkozása pedig a következő években is biztosítani fogja, hogy legyenek a világban olyan kínai részvétellel zajló nagyszabású infrastruktúra-fejlesztések, amelyeket „Övezet és Út projektként” lehet elkönyvelni, és amelyek biztosítják, hogy a kezdeményezés ne kerüljön ki a fejlődő világban a köztudatból.