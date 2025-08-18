Döntő pillanat közeleg: ha Zelenszkij ma este beleegyezik, a magyar gazdaságot semmi nem állíthatja meg

A Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti alaszkai csúcs egy nagyon régóta várt diplomáciai folyamatot indíthatott el. Az egész világgazdaság kilátásait javíthatják az ukrajnai béketárgyalások, amiből a magyar gazdaság is profitálna. Ennek előjeleit már láthattuk a múlt héten a forint és a hazai értéktőzsde mozgásán. A Bruttó legfrissebb epizódjában Pásztor Szabolccsal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatójával beszélgettünk arról, hogy mi várna a globális és a magyar gazdaságra egy ukrajnai fegyverszünet vagy béke esetén.
A műsort itt hallgathatják meg:
Az alaszkai csúcstalálkozó után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több európai vezető is egyeztet Donald Trumppal Washingtonban. Úgy tűnik, hogy elindult egy régóta várt diplomáciai folyamat, amiből a globális gazdaság egyértelműen profitálna. Bár a Putyin–Trump-csúcs után sok konkrétumot nem ismerhettünk meg, önmagában a találkozó ténye is sokat javított a magyar gazdaság kilátásain: erősödött a forint, történelmi csúcsra ért a BUX index, és idén még nem volt annyira olcsó a földgáz Európában, mint most.
Hosszabb távon a bizonytalansági tényezők mérséklődése a vállalatok beruházási aktivitására és a háztartások fogyasztására is jó hatással lenne. Az elmúlt években ugyanis egész Európában nőtt a megtakarítások összege, miközben a kereslet korlátokba ütközik – magyarázta Pásztor Szabolcs.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy az orosz–ukrán háború csak az egyik, igaz, az egyik legfontosabb kockázat most a világgazdaságban. „Teljesen érthető, hogy az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos tárgyalások most minden mást háttérbe szorítanak. Ugyanakkor nem feledkezhetünk el a kereskedelmi háborúról sem: tartok tőle, hogy az USA–EU kereskedelmi megállapodás még nem végleges, és az abban szereplő 15 százalékos általános amerikai importvám akár még magasabbra emelkedhet” – fogalmazott a szakértő.
